Leicester’da yetenekli savunma oyuncusu Fofana’nın sakatlığı milli oyuncuya bir şans doğurabilir.

Leicester City’nin başarılı stoperi Wesley Fofana, Villareal ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Genç yıldızın uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Leicester’ın bir diğer savunmacı Jonny Evans’ın da eylül ayının ortalarına kadar forma giyemeyecek olması, İngiliz ekibini yeni arayışlara itti.

Tüm bu gelişmelerin üzerine Çağlar Söyüncü’nün yeni sezondaki partneri bir başka milli stoper olan Ozan Kabak olabilir.

Leicester’ın Ozan Kabak ilgisi

Sportsmail’in haberine göre stoper takviyesi yapmak isteyen Leicester’ın listesinde Ozan Kabak da yer alıyor.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Liverpool’a kiralanan milli oyuncunun yeni sezonda transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fofana’nın sakatlığının ardından Leicester genç stoperi kadrosuna katarsa Leicester’ın yeni stoper tandemini Çağlar Söyüncü - Ozan Kabak ikilisi oluşturabilir.

Milli yıldızın yanı sıra Leicester, Burnley’den James Tarkowski ve Southampton’dan Jannik Vestergaard’ı da takip ediyor. İki oyuncunun da kulüpleriyle birer yıllık kontratının kalması transfer sürecinde Leicester’ın elini kuvvetlendirebilir.

Ancak Leicester cephesi geçtiğimiz günlerde yüksek bir transfer bütçelerinin olmadığını dile getirmişti. Ozan Kabak transferini kiralık olarak da tamamlamam bulunan İngiliz devi, bu isimlerde mutlu sona ulaşamazsa Gary Cahill veya Phil Jones’tan birine de yönelebilir.

Rodgers’tan stoper açıklaması

Fofana’nın sakatlığının ardından Rodgers, stoper takviyesi yapmak istediklerinin altını çizmişti: “Kesinlikle bir stoper transferi yapmak için uğraşacağız.”

“Belirlediğimiz bazı oyuncular var. Listemizdeki bu isimleri değerlendireceğiz.”

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