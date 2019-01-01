Leicester City'nin yeni menajeri Brendan Rodgers oldu

Leicester City, Claude Puel'in boşluğunu Brendan Rodgers ile doldurdu.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Claude Puel ile yolların ayrılmasının ardından yeni menajer arayışına girilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig'de son olarak Liverpool'u çalıştıran Kuzey İrlandalı antrenör Brendan Rodgers ile 2022 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. 46 yaşındaki teknik adam, son olarak Celtic'i çalıştırıyordu.

Premier Lig'de iyi günler geçirmeyen Leicester City, 32 puanla 12. sırada yer alıyor.