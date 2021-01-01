Leicester City'de antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder bir süre sahalardan uzak kalacak

Bu sezon Premier Lig'de düzenli oynama imkanı bulamayan milli oyuncu Cengiz Ünder, sakatlığından ötürü bir süre sahalardan uzak kalacak.

Premier Lig'de deplasmanda oynadığı Brighton karşılaşmasından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers, Cengiz Ünder'in sakatlığından ötürü bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Leicester revire döndü

Harvey Barnes, James Madison, Wes Morgan, James Justin ve Dennis Praet gibi önemli oyuncularını sakatlıklarından ötürü kullanamayan ve zor bir dönemden geçen Leicester, antrenmanda sakatlanan Cengiz'den de bir süre katkı alamayacak.

Cengiz Ünder neden sakatlandı, ne zaman sahalara dönecek?

Rodgers'ın açıklamasına göre cuma günü yapılan antrenmanda darbeye bağlı bir sakatlık yaşayan Cengiz, sahalardan birkaç hafta uzak kalacak.

Leicester'ın sezon başında Roma'dan kiraladığı Cengiz yeni takımıyla ligde sadece bir maça ilk 11'de başlarken, bütün kulvarlarda 19 kez oynamış ve takımına iki gol, üç asistlik katkı yapmıştı.

Cengiz Ünder'in sakatlık geçmişi