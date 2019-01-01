Leicester City - Tottenham maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (21 Eylül 2019)

Premier Lig'de altıncı hafta mücadelesinde Tottenham, Leicester City'i konuk edecek.

Premier Lig'e beklenmedik kayıplarla başlayan ve hafta arasında da Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak Yunanistan deplasmanından 2-2'lik skorla ayrılan , 'e konuk olacak.

İki takım da sezonun ilk beş haftasında sekizer puan toplayabildi.

Geride kalan haftalarda Jamie Vardy, 3 golle takımının en golcü ismi olurken Harry Kane de yine aynı sayıda gol kaydederek Tottenham'ın en golcü ismi oldu.

Premier Lig'de 21 Eylül Cumartesi gününün ilk maçı olacak olan karşılaşma saat 14:30'da başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

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İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Tottenham kazanmıştı.

Mauricio Pochettino'nun öğrencileri deplasmandaki maçı 2-0 kazanırken; evlerinde oynadıkları maçta da Leicester City'i 3-1 mağlup etmişlerdi.

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