Leicester City - Tottenham maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (21 Eylül 2019)
Premier Lig'e beklenmedik kayıplarla başlayan ve hafta arasında da Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak Yunanistan deplasmanından 2-2'lik skorla ayrılan Tottenham, Leicester City'e konuk olacak.
İki takım da sezonun ilk beş haftasında sekizer puan toplayabildi.
Geride kalan haftalarda Jamie Vardy, 3 golle takımının en golcü ismi olurken Harry Kane de yine aynı sayıda gol kaydederek Tottenham'ın en golcü ismi oldu.
Premier Lig'de 21 Eylül Cumartesi gününün ilk maçı olacak olan karşılaşma saat 14:30'da başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Tottenham kazanmıştı.
Mauricio Pochettino'nun öğrencileri deplasmandaki maçı 2-0 kazanırken; evlerinde oynadıkları maçta da Leicester City'i 3-1 mağlup etmişlerdi.
Opta notları
- Leicester ile oynadığı son beş Premier Lig maçının dördünü kazanan Tottenham, son üç karşılaşmada rakibine puan vermedi. Tottenham, tarihinde ilk kez Leicester'ı üst üste dört kez mağlup etmek için sahaya çıkıyor.
- Leicester'ın Premier Lig tarihinde en fazla gol attığı rakibi Tottenham (44).
- Premier Lig'de çıktığı son sekiz deplasmanda galip gelemeyen Tottenham (2B 6M), Nisan-Aralık 2006'daki 10 maçlık süreçten bu yana en uzun hasretini yaşıyor.
- Tottenham forveti Harry Kane'in kariyerinde resmi maçlarda en fazla gol attığı rakibi Leicester (13).
- Bu sezon Premier Lig'de golü olmayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim James Maddison (16).