Leicester City'nin sahibi Khun Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha, yeni yatırımcı veya kulübün sahibi olacak bir alıcı arayışında anlaşma sağlanamayınca kulübü satıştan çekti. Üst üste yaşanan iki küme düşmenin ardından League One'a gerileyen Leicester City, yaz aylarında satışa çıkarılmıştı. CEO Kevin Davies'in de gelecek ay görevinden ayrılması bekleniyor.

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Khun Top satış sürecini sonlandırdı

Khun Top, kararını kulübün internet sitesinde Leicester City taraftarlarına hitaben yayımladığı açık mektupta duyurdu. Yatırımcı bulmak için yürütülen "planlı sürecin" anlaşma sağlanmadan sona erdiğini belirtti. Mektubunda, "Kısa süre önce, yeni yatırımın veya kulübün sahipliğinin değişmesinin gerçekten kulüp için doğru olup olmayacağını değerlendirmek üzere planlı bir süreç yürüttük" diye yazdı.

Khun Top sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu görüşmeler bir anlaşmayla sonuçlanmadı. Kulübü ileri taşımak için yapılması gereken çalışmalara yeniden odaklanabilmek adına süreci sonlandırmaya karar verdim."

200 milyon sterlinin üzerinde istenen fiyata alıcı çıkmadı

BBC Sport'a göre Citigroup tarafından hazırlanan satış dosyasında kulüp için 200 milyon sterlinin üzerinde bir fiyat istendi. Üçüncü lige düşmesinin ardından satışa çıkarılan Leicester City, bu süreci kamuoyuna hiçbir zaman açıklamamıştı.

Ailesi 2010'dan bu yana King Power aracılığıyla Leicester City'nin sahibi olan Khun Top, "Ailem ve benim için Leicester City uzun yıllardır hayatımızın önemli bir parçası. Birlikte olağanüstü anlar yaşadık, çok zor dönemlerden de geçtik. Şehre ve insanlarına derin bir bağlılık hissediyoruz" dedi.

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Davies görevinden ayrılacak

Mektupta, CEO Kevin Davies'in gelecek ayın başında görevinden ayrılacağı da doğrulandı. Davies, yönetimdeki değişimin ardından mart ayında bu göreve getirilmişti; görevinden ayrıldığında henüz bir yılını doldurmamış olacak. Yeni bir CEO atanana kadar kulübün ticari faaliyetlerini, mevcut üst düzey yönetim ekibiyle birlikte genel müdür Kamonthip Netthanomsak yönetecek.

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Khun Top, "King Power'ın desteğiyle kulübün mali durumu güvende olmaya devam ediyor. Bu destek, Leicester City'yi daha sürdürülebilir bir zemine oturtmak için gereken çalışmalarla birlikte sürecek" diye ekledi.

Odak, League One'da yeniden yapılanmaya çevrildi

Geçen sezon harcama kurallarını ihlal ettiği için puan silme cezası da alan 2016 Premier Lig şampiyonu, şimdi mevcut sahiplerinin yönetiminde yeniden yapılanmak zorunda.

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Russell Martin'in ekibi, saha dışındaki istikrarın Championship'e geri yükselme mücadelesine ivme kazandırmasını umacak.