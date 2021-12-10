Leicester City Menajeri Brendan Rodgers: Konferans Ligi'nin ne olduğunu bile bilmiyorum

Leicester City, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Napoli'ye deplasmanda 3-2 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Grubu üçüncü sırada tamamlayan Premier Lig ekibi, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.

Fakat Leicester menajeri Brendan Rodgers, bu organizasyondan habersiz olduğunu itiraf etti.

Ne söylendi?

Napoli maçının ardından BT Sport'a konuşan İskoç menajer, şunları söyledi:

"Dürüst olmak zorundayım ve bu turnuvanın tam olarak ne olduğunu bile bilmiyorum. Avrupa Ligi'ne ve bu grubu en azından ikinci bitirmeye odaklanmıştım.

"Yani turnuvaya saygısızlık etmek istemem ama ne olduğundan emin değilim. Yakında öğreneceğime eminim."

Leicester'ın kötü gidişatı devam ediyor

Leicester, tüm turnuvalarda oynadığı son altı maçın dördünü kaybetti ve bu süreçte 13 gol yedi.

Tilkiler; Jonny Evans ve Keiman Dewsbury-Hall'ın gollerinin yanı sıra Napoli deplasmanında birçok pozisyona girdi fakat savunmadaki organizasyon eksikliği onları bir kez daha yenilgiye uğrattı.

Rodgers, pazar günü oynanacak Newcastle maçı öncesi takımının son performansı hakkında dürüst bir değerlendirme yaptı.

"Bence takımımızda çok fazla naiflik var ve çok sayıda genç oyuncumuz var. Bu sezon bir dizi farklı sistem ve farklı oyun anlayışıyla oynadık. Rakibi takip etmek veya bir pozisyonu engellemek adına bir zihniyete sahip olmalıyız.

"Buna çözüm bulmak benim sorumluluğum. Bu gece hücumda iyiydik ama savunmada hiçbir yerde yeterince iyi değildik.

"Newcastle maçı çok önemli. Oyunun hücum tarafımız parlak oldu. Goller atabiliriz gibi görünüyoruz ama çok daha iyi savunmanız gerekiyor ve bu sağlamlığa geri dönmek için bazı şeylere bakmamız gerekiyor. Yenilmesi zor bir takım olmak her zaman sizin temelinizdir ve buna geri dönmeliyiz."

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