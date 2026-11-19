Leicester City, kripto para şirketi BC Game'in Rus porno yıldızı Eva Elfie'yi marka elçisi olarak seçmesinin ardından forma göğüs sponsoruyla ilişkisini derhal kesti. League One kulübü, şirketin tartışmalı tanıtım kampanyasına taraftarlardan gelen sert tepkilerin ardından anlaşmanın karşılıklı olarak feshedildiğini çarşamba günü doğruladı.

Reklam

Video, sponsorluk anlaşmasının hızla bitmesine yol açtı

Leicester, Curaçao merkezli oyun platformu BC Game'in 3 Kasım'da Elfie'yi tanıtmasının ardından şirketle ticari anlaşmasını sonlandırdı. Lisansı olmayan çevrim içi işletmeci, o yılın aralık ayında Birleşik Krallık'taki faaliyet lisansını kaybetmesine rağmen 2024'ten beri Leicester ile ortaklık yürütüyordu. Şirketin Elfie ile bir kuryenin yer aldığı, cinsel imalarla dolu videoyu paylaşmasının ardından tepkiler hızla büyüdü. Video, X'te altı milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaştı.

Taraftarlara forma ücretinin tamamı iade edilecek

Viral videoda Elfie, sözleşmesini kabul ederken şu yazı yer aldı: "BC Game'e hoş geldin Eva Elfie! Eğlence başlasın."

Hem Leicester taraftarlarından hem de BC Game'in espor kitlesinden hızla yükselen eleştiriler, kulübü anlaşmayı bitirmeye ve yakın zamanda replika forma satın alan taraftarların ücretlerini iade etmeye yöneltti.

Kulübün çarşamba günü yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Leicester City Futbol Kulübü ve BC GAME, ticari ortaklığımızı derhal sona erdirmek üzere karşılıklı anlaşmaya vardı.

Reklam Reklam

"Bu karar, tarafların son günlerde yürüttüğü yapıcı görüşmelerin ardından alındı. Bu görüşmelerde, bundan sonraki ticari önceliklerimizin farklı olduğunu kabul ettik.

Related Topics

Gelecek maçlar HUD League One 10:00 LEI

"Leicester City ile iki buçuk yıllık birlikteliği boyunca verdiği destek ve bu anlaşmaya varılırken sergilediği yapıcı yaklaşım için BC GAME'e teşekkür ederiz.

"Son 28 gün içinde (21 Ekim 2026'dan bu yana) LCFC'nin resmî satış kanallarından BC GAME logolu replika forma satın alan taraftarlar, 2 Aralık Çarşamba gününe kadar formalarını iade ederek ücretin tamamını geri alabilir veya stok durumuna bağlı olarak değişim yapabilir. Satın alma belgesi gerekecektir.

Reklam

"Genişletilmiş iade politikası, normalde standart iade politikamız kapsamında kabul edilmeyecek giyilmiş veya kişiselleştirilmiş formaları da kapsıyor.

"İadeler, King Power Stadyumu'ndaki Foxes Fanstore'a şahsen veya postayla yapılabilir. Taraftarlar ürünlerini Royal Mail standart teslimat hizmetiyle iade ederse posta ücreti, kulüp tarafından ilk satın almada kullanılan ödeme yöntemi üzerinden geri ödenecektir."

Reklam

Foxes Trust bahis anlaşmasını eleştirdi

Leicester'ın kararı, kulübün lisansı olmayan bir bahis şirketiyle ortaklık kurmasına uzun süredir karşı çıkan Foxes Trust'ın yeniden baskı yapmasının ardından geldi. Kulüp iki sezon önce Premier League'de kalmış olsaydı bu sponsorluk, en üst lig kuralları uyarınca çoktan yasaklanmış olacaktı.

Bu ayın başında Elfie'nin duyurulmasına tepki gösteren taraftar grubu şu açıklamayı yaptı: "Leicester City taraftarlarının çoğu, BC Game'in forma göğüs sponsorumuz olmasından duyduğumuz üzüntüyü ve rahatsızlığı artık biliyordur.

Reklam

"BC Game şimdi 'uluslararası içerik üreticisi ve espor dünyasından bir isim' olan Eva Elfie ile yeni bir ortaklık duyurdu... Kendisi aynı zamanda uluslararası bir porno yıldızı.

"Kulüp bir bahis şirketinden sponsorluk almaya karar verdiği andan itibaren Leicester City'nin değerlerinden vazgeçtiğini düşündük.

Reklam

"Şimdi buna, BC Game'in yetişkinlere yönelik içeriklerle adını duyurmaya devam eden biriyle ortaklık kurmasını da ekleyin.

"Hem kumar hem de pornografi insanların, özellikle de gençlerin hayatları üzerinde yıkıcı etkiler yaratabilir.

Reklam

"Bu tür ortaklıklar, bu iki alanı daha geniş bir kitleye taşıyor ve dolayısıyla Leicester City ile ilişkilendiriyor. Artık biz bu muyuz?"

Martin sahadaki toparlanmaya odaklanıyor

Leicester, yeni bir ana ortak ararken 2 Aralık'taki son tarihten önce replika forma iadelerini işleme almak zorunda. Başarısızlıkla sonuçlanan BC Game dönemi, kulübün 2024-25'te Premier League'den, geçen sezon da Championship'ten üst üste düşmesine denk geldi. İlk beş maçında yalnızca bir galibiyet alarak yaptığı yavaş başlangıcın ardından toparlanan Russell Martin'in takımı, şimdi puan tablosunda yükselmeyi hedefleyecek.