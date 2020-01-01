Leicester City - Chelsea maçının muhtemel 11'leri
FA Cup çeyrek finalinde Leicester City ile Chelsea karşı karşıya geliyor.
King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadeke 18.00'de başlayacak.
Ev sahibi ekip çeyrek finale yükselene kadar sırasıyla Wigan, Birmingham, Brendford'u eledi. Chelsea ise Nothingham Forest, Liverpool ve Hull City'i eleyerek çeyrek finale ulaştı.
İki takım arasında ligde oynanan son maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.
|Maç
|Leicester City - Chelsea
|Tarih
|28 Haziran Pazar
|Saat
|18:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|TRT Spor
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|trtspor.com.tr, Nesine.com
Muhtemel 11'ler
Chelsea'de Arrizabalaga ve Willian'ın dinlendirilmesi bekleniyor. Callum Hudson-Odoi, Fikayo Tomori ve Marco van Ginkel de kadroya alınmadı.
Leicester'da da Vardy, Wilfred Ndidi ve Ben Chilwell forma giymeyecek.
Leicester City: Schmeichel, Justin, Evans, Morgan, Fuchs, Perez, Choudhury, Tielemans, Praet, Barnes, Iheanacho
Chelsea: Caballero, James, Christensen, Zouma, Emerson, Gilmour, Jorginho, Kovacic, Loftus-Cheek, Abraham, Pedro