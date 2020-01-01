Leicester City - Chelsea maçının muhtemel 11'leri

Ligde Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren iki ekip; Leicester ve Chelsea, FA Cup çeyrek final maçında mücadele edecek.

FA Cup çeyrek finalinde ile karşı karşıya geliyor.

King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadeke 18.00'de başlayacak.

Ev sahibi ekip çeyrek finale yükselene kadar sırasıyla Wigan, Birmingham, Brendford'u eledi. Chelsea ise Nothingham Forest, ve Hull City'i eleyerek çeyrek finale ulaştı.

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İki takım arasında ligde oynanan son maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Maç Leicester City - Chelsea Tarih 28 Haziran Pazar Saat 18:00

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Muhtemel 11'ler

Chelsea'de Arrizabalaga ve Willian'ın dinlendirilmesi bekleniyor. Callum Hudson-Odoi, Fikayo Tomori ve Marco van Ginkel de kadroya alınmadı.

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Leicester'da da Vardy, Wilfred Ndidi ve Ben Chilwell forma giymeyecek.

Leicester City: Schmeichel, Justin, Evans, Morgan, Fuchs, Perez, Choudhury, Tielemans, Praet, Barnes, Iheanacho

Chelsea: Caballero, James, Christensen, Zouma, Emerson, Gilmour, Jorginho, Kovacic, Loftus-Cheek, Abraham, Pedro