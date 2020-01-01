Leicester City - Chelsea

Leicester City - Chelsea maçının muhtemel 11'leri

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Caglar Soyuncu Leicester city v Chelsea 08182019
Getty Images
Ligde Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren iki ekip; Leicester ve Chelsea, FA Cup çeyrek final maçında mücadele edecek.

FA Cup çeyrek finalinde Leicester City ile Chelsea karşı karşıya geliyor.

King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadeke 18.00'de başlayacak. 

Ev sahibi ekip çeyrek finale yükselene kadar sırasıyla Wigan, Birmingham, Brendford'u eledi. Chelsea ise Nothingham Forest, Liverpool ve Hull City'i eleyerek çeyrek finale ulaştı.

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    İki takım arasında ligde oynanan son maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

    Maç Leicester City - Chelsea
    Tarih 28 Haziran Pazar
    Saat 18:00

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını TRT Spor
    İnternet yayını trtspor.com.tr, Nesine.com

    Muhtemel 11'ler

    Chelsea'de Arrizabalaga ve Willian'ın dinlendirilmesi bekleniyor. Callum Hudson-Odoi, Fikayo Tomori ve Marco van Ginkel de kadroya alınmadı.

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    Leicester'da da Vardy, Wilfred Ndidi ve Ben Chilwell forma giymeyecek.

    Leicester City: Schmeichel, Justin, Evans, Morgan, Fuchs, Perez, Choudhury, Tielemans, Praet, Barnes, Iheanacho

    Chelsea: Caballero, James, Christensen, Zouma, Emerson, Gilmour, Jorginho, Kovacic, Loftus-Cheek, Abraham, Pedro

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