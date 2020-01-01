Leicester City, Çağlar'la sözleşme yenileme görüşmelerini şimdilik durdurdu

Brendan Rodgers, salgın süreci nedeniyle Çağlar ve Maddison'ın sözleşme görüşmeleri, daha sonra devam ettirilmek üzere, askıya alındı.

Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme için görüştüklerini fakat salgın nedeniyle bu görüşmelerin geçici süreliğine durdurulduğunu söyledi.

Bu sezon gösterdiği performansla takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Çağlar'ın adı ve başta olmak üzere birçok Avrupa deviyle anılıyor. Leicester, 24 yaşındaki stoperle yeni sözleşme yaparak Türk yıldızı bir süre daha takımda tutma niyetinde.

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Rodgers, basın mensuplarının Çağlar ve James Maddison'la ilgili sözleşme sorularına "Bu oyuncuların sözleşme yenileme görüşmelerini şimdilik durdurduk. Daha sonra devam edeceğiz." yanıtını verdi.

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2018-19 sezonu başında 'dan 21 milyon euro'ya transfer edilen Çağlar Söyüncü'nün Leicester'la mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek.

Çağlar bu sezon takımının Premier Lig'de oynadığı 29 maçın 28'inde forma giydi ve bu maçların hepsinde ilk 11'de oynadı. Milli yıldızın bu maçlarda bir golü ve bir de asisti var.