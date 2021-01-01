Leicester City 1-0 Brighton & Hove Albion: Leicester 90'da güldü

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Brighton engelini tek golle geçerek FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi.

Milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City sahasında oynadığı maçta Brighton'u Kelechi Iheanacho'nun 90'da gelen golüyle 1-0 yendi ve FA Cup'ta çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Çağlar ve Cengiz'in 90 dakika sahada kaldığı maçta istediği sonucu alan Brendan Rodgers'ın takımı böylece üçüncü sırada yer aldığı Premier Lig'in yanı sıra FA Cup'ta da iddiasını ortaya koydu. Ligde iyi bir form grafiği yakalayan ve son haftalarda Leeds United, Tottenham ve Liverpool'u gol yemeden Brighton ise bu skorla altı maç sonra mağlup oldu.