Leicester, Beşiktaş, Başakşehir, Adana Demirspor: Şampiyonlukların aranan ismi Gökhan İnler

Tecrübeli oyuncu Gökhan İnler, forma giydiği son dört takımda da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Uzun yıllar İtalya'da Udinese ve Napoli forması giyen ama Serie A şampiyonluğu yaşayamayan Gökhan İnler, kariyerinin son yıllarında kupalara doydu.

İtalya'dan ayrıldıktan sonra altı sezonda dört farklı takımın formasını giyen Gökhan, bu takımların hepsinde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Leicester City ile gelen mucize

Gökhan İnler, 2015 yazında Napoli'den ayrılıp Premier Lig'in yolunu tuttu.

Sezona orta sıralarda kendine yer bulma hedefiyle giren Leicester, yaz sezonunda da kesenin ağzını açmadı. En büyük transferi 11 milyon euro'ya Mainz'dan Shinzi Okazaki olan 'Tilkiler', 9 milyon euro'ya N'Golo Kante ve 7 milyon euro'ya Gökhan İnler'i transfer etti.

İsviçre doğumlu oyuncu Premier Lig'de bekleneni veremedi. Teknik direktör Claudio Ranieri'nin kazanan takımı bozmayan yapısı, Gökhan'ın forma şansını azalttı. Leicester ligin altını üstünü getirerek, son yılların en büyük futbol sürprizine imza attı ve Premier Lig'i şampiyon olarak bitirdi.

Gökhan İnler o sezon takımıyla 10 resmi maça çıkabildi.

Beşiktaş'ta hem şampiyonluk hem Şampiyonlar Ligi

Gökhan İnler, o sezonun ardından Leicester'dan ayrıldı ve Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

Yıllar önce Fenerbahçe ile deneme antrenmanlarına çıkan gurbetçi oyuncu, Süper Lig kariyerine Beşiktaş ile başladı. Siyah-beyazlı forma altındaki durumu da Leicester'dan farklı olmadı.

Süper Lig'de sadece 5 maça ilk 11'de başlayan Gökhan, takımın direkt oyuncusu olamasa da sezon sonunda siyah-beyazlı forma altında şampiyonluk yaşadı.

Gökhan, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerasında ve çeyrek finalde sona eren UEFA Avrupa Ligi başarısında da ter döktü.

Başakşehir'de bir ilk

Tecrübeli oyuncu Beşiktaş'ta da bir sene kaldıktan sonra Başakşehir'in yolunu tuttu ve üç sezon geçirdi.

Abdullah Avcı ile daha çok şans bulan Gökhan, Okan Buruk döneminde yine formadan uzak kalmaya başladı. Fakat daha az forma şansı bulduğu sezonda yine şampiyonluk yaşadı.

İlk iki sezonda sırasıyla 35 ve 17 resmi maç oynayan Gökhan, son sezonunda 12 maça çıktı ama Başakşehir sezonu rakiplerinin önünde bitirerek tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.

26 yıllık hasret sona erdi

Gökhan İnler, Başakşehir'de yaşadığı şampiyonluğun ardından lig değiştirdi.

TFF 1.Lig'de Adana Demirspor'un yolunu tuttan 36 yaşındaki oyuncu son altı sezondaki dördüncü şampiyonluğu yaşadı. Üstelik bu sefer daha fazla forma şansı bularak...

Leicester, Beşiktaş ve Başakşehir'de yaşadığı şampiyonluklarda toplam 29 lig maçına çıkan Gökhan, Adana Demirspor formasını ligde 27 kez sırtına geçirdi. Kaptanlık bandını da koluna takan tecrübeli oyuncu, kritik İstanbulspor maçında attığı golle de şampiyonluğun müjdeleyen isimlerden biri oldu.

Gökhan İnler'in Adana Demirspor ile sözleşmesi, sezonun bitmesiyle beraber sona erdi.