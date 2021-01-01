Leicester 3-1 Liverpool | Ozan - Çağlar kapışmasında gülen Leicester oldu

Premier Lig'de iki Türk stoperi karşı karşıya getiren maçta kazanan Ozan Kabak'ın Liverpool'unu yenen Çağlar Söyüncü ve Leicester oldu.

Premier Lig'de günün ilk maçına Türkiye damga vurdu.

Leicester City ile Liverpool'u karşı karşıya getiren mücadelede iki milli stoperimiz Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak ilk 11'de sahaya çıktı. Kış transfer döneminin son saatlerinde Liverpool'a imza atan Ozan, yeni takımının formasını ilk kez giydi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

67. dakikada fileleri havalandıran Mohamed Salah, Liverpool'u öne geçiren isim oldu. Mısırlı oyuncu bu sezon ligdeki 17. golüne imza attı.

Maçın son anlarında ise Leicester fırtınası esti. 'Tilkiler', üç dakika içinde bulduğu iki golle üstünlüğü eline aldı. 78. dakikada James Maddison, 81'de de Jamie Vardy skoru Leicester lehine değiştiren isimler oldular. Son sözü ise 85. dakikada Harvey Barnes söyledi.

Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldılar. Ozan, mücadelenin 71. dakikasında bir sarı kart gördü. Leicester forması giyen Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde başladığı maçta oyuna dahil olamadı.

3-1 sona eren maçın ardından Leicester 46 puana yükseldi ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Premier Lig'de oynadığı son üç maçı da kaybeden Liverpool ise 40 puanda kaldı.

Liverpool önümüzdeki hafta Everton ile derbi maçına çıkacak. Leicester ise Aston Villa deplasmanına gidecek.