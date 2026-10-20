Barcelona ile Real Madrid arasında merakla beklenen El Clasico'nun atmosferi erkenden kızışmaya başladı. "Movistar Plus+" kanalındaki "El Dia Despues" programının kameraları, İspanya Ligi'ndeki Sevilla karşılaşmasının son dakikalarında Kylian Mbappe ile Kraliyet takımının görevlisi Chendo arasında beklenmedik bir diyalog yakaladı.

El Clasico öncesi dikkat çeken an

Söz konusu an, Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda 4-1 kazandığı maçta iki gol kaydeden Fransız forvetini oyundan çıkarmasının ardından yaşandı. Bunun üzerine bazı taraftarlar Barcelona'ya karşı sık kullanılan tezahüratlardan birini atmaya başladı: "O bir Polonyalı, çalım atmayı bilmez!".

Chendo, Mbappe'ye dönerek "Polonyalı" kelimesinin ne anlama geldiğini bilip bilmediğini sordu. Sorudan şaşırmış görünen Fransız forvet ise "Şarkılar mı?" diye yanıt verdi.

Real Madrid'in görevlisi Mbappe ile konuşmayı sürdürdü, ancak sözlerini kameraların yakalamaması için ağzını eliyle kapattı. Diyalog, iki tarafın da gülmesiyle sona erdi.

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Tezahüratın arka planı

İspanya futbol rekabetinin bazı çevrelerinde "Polonyalı" tabiri, alaycı ya da olumsuz bir bağlamda Katalanları ifade etmek için kullanılıyor.

Yaşanan bu sahne, özellikle iki ezeli rakip arasında beklenen karşılaşmanın yaklaşmasıyla bu tezahüratı yeniden gündeme taşıdı.

Olay, sezonun ilk El Clasico'suna günler kala yaşandı. Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i önümüzdeki pazar günü "Spotify Camp Nou" Stadı'nda ağırlayacak. Bu karşılaşmanın iki takım arasındaki rekabetin sıcaklığını daha da artırması bekleniyor.