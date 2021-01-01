Leeds United'da Bielsa giderse alternatifleri hazır

Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da başkan Andrea Radrizzani teknik direktör Marcelo Bielsa'nın kulüpteki geleceğini değerlendirdi.

Leeds United'da kulübü Premier Lig'e çıkartan Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'nın kulüpteki geleceği belirsizliğini korurken, kulüp başkanı Andrea Radrizzani, deneyimli teknik adamın takımda kalacağına olan inancını koruyor.

Radrizzani ne dedi?

Cbssports'a konuşan Radrizzani tecrübeli çalıştırıcıyla iyi bir ilişkiye sahip olduklarının altını çizerken, "Bielsa ondan oldukça memnun olduğumuzu biliyor. Eğer kalmak isterse bunu memnuniyetle karşılarız ve çok mutlu oluruz" dedi.

Bielsa ile yola devam etme isteğine rağmen Arjantinli çalıştırıcının ayrılma kararı alma ihtimalini de değerlendirdiklerini belirten Radrizzani, "Kalıp kalmamak Bielsa'nın kararı. Kalmasını istiyoruz ancak tercihi bu yönde olmazsa futbol direktörümüz Victor Orta ile birlikte rotamızı çizdik. Bielsa'nın ayrılması halinde çalışmamız gereken insanlara dair bir analiz hazırladık. Bielsa'nın devam etmesini umuyoruz ama Leeds United olası bir ayrılığa da hazır" dedi.

Takımı Premier Lig'e çıkarmıştı

2018 yılından bu yana Leeds United'da görev yapan Marcelo Bielsa takımını ilk sezonunda Premier Lig'e yaklaştırsa da play off'ta Frank Lampard'ın çalıştırdığı Derby County engeline takılmıştı. Geçtiğimiz sezon takımıyla mutlu sona ulaşan Bielsa bu sezon da takımına oynattığı futbolla Premier Lig'de iz bırakan bir görüntü sergilemişti. Bielsa takımını Premier Lig'e çıkartmasının ardından FIFA Yılın Teknik Direktörü ödülüne de aday gösterilmiş ve oylamanın ardından üçüncü sırada kalmıştı.

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Başkan Radrizzani kulübün Premier Lig'de kalıcı olması için önümüzdeki birkaç yıl boyunca ligde kalması gerektiğini söyledi ve Bielsa'nın ayrılması halinde bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği büyük bir merak konusu. Genç oyuncularla oldukça iyi bir ilişki kuran ve onların gelişiminde önemli rol oynayan Bielsa'nın ayrılığı kulübün birçok önemli oyuncusunun da takımdan ayrılmasını beraberinde getirebilir.