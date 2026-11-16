James Trafford, İngiltere'nin Madrid'de İspanya'yı yenerek elde ettiği tarihî UEFA Uluslar Ligi zaferinin ardından takımın dirençli yapısını ve teknik seviyesini övdü. Leeds United kalecisi, son dakikalarda yaptığı iki müthiş kurtarışla Thomas Tuchel'in ekibinin grubunu lider tamamlamasını sağladı.

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Trafford, Madrid'deki kahramanlığını değerlendirdi

İngiltere, Tuchel yönetimindeki en önemli performanslarından birini sergileyerek son dünya şampiyonu karşısında üç farklı üstünlük yakaladı. Ancak İspanya'nın penaltıyla maça dönmesi ve Elliot Anderson'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmanın seyri dramatik biçimde değişti. Son bölümdeki baskıya rağmen İngiltere direncini koruyarak İspanya'nın 44 maçlık inanılmaz yenilmezlik serisine son verdi . Trafford'a göre bu başarıda takımın birlik ruhu belirleyiciydi. İngiltere'nin ilk yarıdaki hücum oyunu övgü toplasa da Trafford, takımın gelişimini asıl gösteren unsurun son bölümdeki savunma direnci olduğunu düşünüyor.

Maçın Oyuncusu ödülünü alan Trafford, Leed's resmî internet sitesine göre şunları söyledi: “İnanılmaz bir geceydi. Hepimiz için inanılmaz bir maçtı. Kırmızı karttan önce harikaydık, muhteşemdik. Kırmızı karttan sonra ise nasıl bir takım olduğumuzu, nasıl birbirimize kenetlendiğimizi gösterdik. Bu, takımın seviyesini ve kalitesini ortaya koyuyor. Bu, millî takımdaki beşinci maçımdı ve bu takımla oynamak harika. Müthiştik. Bence herkes ne kadar iyi olduğumuzu, topla ne kadar hızlı ve özgüvenli oynadığımızı gördü.”

İki müthiş kurtarış galibiyeti getirdi

Gecenin belirleyici anı, İspanya'nın beraberliğe çok yaklaştığı uzatma dakikalarında yaşandı. Trafford önce Fermín Lopez'in yakın mesafeden sert şutunu çıkardı, ardından Aymeric Laporte'un dönen topa yaptığı vuruşu olağanüstü reflekslerle direğin dibinden kornere çeldi. Madrid'deki seyircileri şaşkına çeviren bu kurtarışlar, İngiltere'nin Tuchel yönetiminde ciddiye alınması gereken bir güç olduğunu gösterdi.

Maç boyunca yaptığı altı kurtarış, takımlarının dünya şampiyonunu kendi sahasında etkisiz hâle getirmesini izleyen deplasman taraftarlarının uzun süre unutmayacağı bu sonucun temelini oluşturdu. Trafford, “Açıkçası pek hatırlamıyorum. Her şey çok hızlı oldu. Her gün, her hafta çalıştığımız şey bu: saniyeler içinde verilen o hızlı kararlar. Takıma yardımcı olabildiğim için mutluyum,” dedi.

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İngiltere'nin taktiksel esnekliğine övgü

Trafford, bireysel olarak aldığı övgülerin ötesinde, takımın on kişi kalmanın getirdiği zorluğa nasıl uyum sağladığına dikkat çekti. Anderson'ın oyundan atılması tam bir çöküşe yol açabilirdi. Ancak İngiltere'nin akıcı bir hücum oyunundan sıkı bir savunma düzenine geçebilmesi başarının anahtarı oldu. Leeds United yıldızı, bu çok yönlülüğün teknik ekibin öncülüğünde yapılan hazırlığın bir göstergesi olduğuna inanıyor.

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Kaleci, “Kırmızı kart olmasaydı maç kaç kaç biterdi, bilmiyorum. Bu, oyunumuzun iki yönü olduğunu gösteriyor ve bunda teknik ekibin ve herkesin payı var,” diye ekledi.

Uluslar Ligi'nde grup liderliği

Galibiyet yalnızca İspanya'yı yenmenin getirdiği prestij anlamına gelmiyordu; İngiltere aynı zamanda UEFA Uluslar Ligi grubunda ilk sırayı garantiledi. Büyük turnuvalarda başarı için ivme kazanmak isteyen bir takım açısından İspanya gibi güçlü bir rakibin önünde bitirmek, hedeflerini ortaya koyan önemli bir sonuç. Trafford, oyuncuların maça belirli bir hedefle çıktığını ve kendilerine olan inançlarını hiç kaybetmediğini vurguladı.

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“Açıkçası galibiyeti aldığımız için mutluyum. Hedefimiz grubu lider bitirmekti ve maçın ne kadar zor olacağını biliyorduk. Maça çıkarken kendimizden ne beklediğimizi ve sahip olduğumuz inancı biliyorduk. Üzerime düşeni yapıp galibiyeti almaktan ve sonuçta grubu lider bitirmekten mutluyum. Seviyemize ve kalitemize her zaman inanıyoruz. Bunu gösterdiğimiz için çok mutluyuz,” diyerek sözlerini tamamladı.