Premier Lig'de Leeds United, Wolverhampton'ın kalecisi Rui Patricio'yu geçemedi: 1-0

Wolverhampton, Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde evinde Leeds United'ı 1-0 yendi. Wolves kalecisi Rui Patricio, birçok gol pozisyonunu kurtardı.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasının açılış maçında Wolverhampton, Leeds United'ı 1-0 mağlup etti.

'Kurtlar', 65. dakikada kaleci Meslier'in kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 devirmeyi başardı. Golcü kimliğiyle dikkat çeken Marcelo Bielsa'nın ekibi, ligde 5 maç sonra rakip fileleri havalandıramadı.

2 Şubat'ta oynanan ve 2-1 kazanılan Arsenal maçıyla birlikte yeniden çıkış yakalayan Wolves, bu galibiyetle birlikte son 4 maçta 10 puan almış oldu. Maça, Wolves kalecisi Rui Patricio'nun kurtarışları damga vurdu.

Maçın önemli anları

12' Uzaktan sert bir şut çeken Neto, Leeds kalecisi Meslier'i geçemedi.

20' Leeds United sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Raphinha'nın ortasında ceza sahası içinde Cooper kafayı vurdu, top kaleci Patricio'da kaldı.

28' Sağ kanatta ceza alanında topla buluşan Klich'in vuruşunda top direkten döndü, sol çaprazda topu önünde bulan Struijk kaleyi düşündü Wolves kalecisi Patricio gole izin vermedi.

29' Hızlı gelişen Wolves atağında Neto ceza alanına girerken topu sağındaki Semedo'ya bıraktı, onun çaprazdan karşı karşıya vuruşunda Meslier gole izin vermedi.

35' Jose'nin ara pasında sağ çaprazda ceza alanında topla buluşan Semedo karşı karşıya pozisyonda vurdu, Leeds United'ın kalecisi Meslier son anda topu kornere çeldi.

63' Leeds'in rakip yarı alanın ortalarından sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Raphinha'nın ceza alanına gönderdiği topa Cooper kafayı vurdu, Particio pozisyonda gole izin vermedi.

64' Wolves atağında Traore ceza yayı üzerinde kaleyi düşündü üst direkten dönen top Meslier'e çarparak ağlara gitti: 1-0.

67' Leeds atağında Raphinha'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada topa Cooper arka direkte dokundu, Patricio gole izin vermedi.

78' Roberts'ın ara pasına hareketlenen Bamford, sol çaprazdan ceza alanına girip vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ancak Bamford'un pozisyonu için yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

90+3' Savunmadan uzun gönderilen pasta ceza alanında topla buluşan Helder Costa müsait pozisyonda vurdu, Wolves kalecisi Patricio yine izin vermedi.

90+4' Wolves ceza alanına doldurulan topu Ayling ortaya çevirdi ,Raphinha yakın mesafeden vurdu, kaleci Patricio son anda köşeye giden topu çıkarmayı başardı.

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Wolverhampton, çalkantılı dönemi atlattı ve geçen sezonki seviyesine bir adım daha yaklaştı. Sağlam takım savunmasıyla bilinen 'Kurtlar', Leeds United gibi ligin en iyi hücumcu takımlarından birinden gol yemeyerek geçtiğimiz sezonki sağlam performansını hatırlattı. Leeds United ise kaleci Rui Patricio'yu bir türlü aşamadı.