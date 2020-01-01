Leeds United tribünlerinde Usame bin Ladin'in kartonu yer aldı

Karton seyirci uygulamasına geçen Leeds tribünlerinde El-Kaide'nin kurucusunun fotoğrafının yer alması şok yarattı.

Salgın sürecinde kulüplerin tribünlerini doldurduğu “karton seyirci” uygulaması Championship’in iddialı ekiplerinden Leeds United’ın başını ağrıttı.

Elland Road’daki yaklaşık 15 bin “karton seyirci” arasında 2011’de ’nin düzenlediği operasyonla öldürülen eski El-Kaide lideri Usame bin Ladin’in de fotoğrafının yer aldığı tespit edildi.

9 Eylül terör saldırılarının planlayıcısı ve azmettiricisi olan ismin fotoğrafının tribünde yer alması sosyal medyada gündem oluştururken BBC’ de yer alan habere göre açıklamada bulunan Leeds United yetkilileri tribünde başka bir rahatsız edici fotoğrafa yer verilmeyeceğini ve tüm fotoğrafları incelediklerini ifade etti.

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Bu ay başında ’da da benzer bir olay yaşanmış ve Ulusal Ragbi Ligi'nde Penrith Panthers’ın Newcastle Knights ile bir araya geldiği maçta Britanyalı seri katil Harold Shipman’ın fotoğrafının da tribünlerde yer aldığı ortaya çıkmıştı.