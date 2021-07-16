Leeds United taraftarları çıldırdı: "Ezgjan Alioski, Galatasaray'a gidemez!"

Leeds United taraftarları, Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Ezgjan Alioski'nin "adını duymak istemediklerini" söylüyor.

Leeds United taraftarları, Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a transfer olacağı söylentileri üzerine çılgına döndü.

Kuzey Makedonyalı yıldızın adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor ve sarı-kırmızılı ekibe transferinin yakın bir zamanda bitmesi bekleniyor.

Alioski söylentileri, 2000 UEFA Kupası'nda yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray ile araları açık olan Leeds United taraftarlarını kızdırdı.

Leeds United taraftarları neler söyledi?

Öfkelerini sosyal medya üzerinden dile getiren Leeds United taraftarları, Alioski'nin İngiliz ekibinde bıraktığı iyi mirası yok edeceğini düşünüyorlar:

"Hayır. Asla Olamaz. Elland Road'da dört yıl geçiren Ezgjan Alioski bunu yapmaz."

"Alioski'nin Galatasaray'a gitmesi, Leeds'teki mirasını yok edecek. Trollerin, o gece hakkında korkunç şakalar yapmasına neden olacak."

"Kimsenin buraya gelip Alioski'yi savunmasını istemiyorum. Bizimle ne yaptıysa, bu takıma giderek unutuldu. Onun adını duymak istemiyorum."

Hayal kırıklığına uğrayan bir başka taraftar ise Twitter'da şu sözleri söyledi:

"Vay canına, Alioski'nin gerçekten Galatasaray'a gideceğini hiç düşünmemiştim."

2000 UEFA Kupası'nda neler yaşandı?

2000 UEFA Kupası yarı finalinde randevulaşan Galatasaray ile Leeds United karşılaşmasına saha içinden çok, saha dışındaki olaylar damga vurdu.

İngiliz ekibi ile sarı-kırmızılı takımın taraftarları Taksim Meydanı'nda şiddetli bir kavgaya tutuştu.

21 yıl önce yaşanan korkunç hadisede iki Leeds United'lı taraftar hayatını kaybetti.

Kevin Speight ile Christopher Loftus'un kayıpları, Leeds United'lı taraftarlar tarafından hala derinden hissediliyor.

İstanbul'da yaşananların ardından Elland Road'daki rövanş maçına Galatasaray taraftarlarının girmesi yasaklandı.

Leeds United'lı taraftarların ilk hedefi Harry Kewell oldu

Galatasaray, İngiliz ekibini, İstanbul'da 2-0 mağlup ederken rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Sarı-kırmızılılar'ın elediği Leeds United'ın kadrosunda o dönem Harry Kewell da vardı.

Kewell'ın daha sonra Galatasaray'a transfer olması İngiliz taraftarları oldukça öfkelendirmişti.

Eski Avustralyalı futbolcu ise verdiği bir röportajında şu sözleri söyledi:

"Futbol için trajik bir durumdu ama geçmişte yaşayamayız. Ben mutluyum ve herkes de mutlu olabilir."

"Beni isteyen birçok kulüp vardı ama Galatasaray başından beri istiyordu. Tesisler harika. Harika bir şehir ve ben öğrenmeye hazırım."

Jason Wilcox: Galatasaray maçını unutamıyorum

2000-2004 yılları arasında İngiliz ekibi Leeds United'da forma giyen Jason Wilcox geçen sene yaptığı bir röportajında Galatasaray maçını unutamadığını söyledi:

"UEFA Kupası'nın yarı finalinde Galatasaray'ın sahasındaki maç aklımda kaldı.

Ne yazık ki iki Leeds taraftarı hayatını kaybetti. Bu, futbol kulübü için yıkıcıydı. Oraya gittik ve o zamanlar statta çok fazla öfke vardı."

"Atmosfer heyecan vericiydi. Maalesef Leeds taraftarları ve aileleri için bunun üstesinden gelemedik. Yapabilseydik harika olacaktı."

"İki masum futbol taraftarının trajik kaybı dolayısıyla bu maç her zaman iki nedenden ötürü hafızama kazınacak: Aileler ve hayatını kaybedenler için. Aynı zamanda bu şartlar altında yarı final oynamak da hafızamda yaşayacak."

"Alioski'nin Galatasaray'a transfer ihtimâli Leeds taraftarlarını ikiye böldü"

Goal'den Tom Maston, Kuzey Makedonyalı oyuncunun Galatasaray'a olası transferini Mayıs ayında yorumlamıştı:

"Alioski ve Galatasaray ile ilgili söylentiler birkaç aydır İngiltere'de gündemde yer alıyor. Marcelo Bielsa, oyuncuyla yeni sözleşme imzalama olasılığı hakkında, 'Alioski ve kulüp devam etmeye karar verirse, bu kararı desteklerim' demişti."

"Alioski'nin Galatasaray'a katılma ihtimâli ise Leeds United taraftarlarını ikiye böldü. O son yıllarda Elland Road'da bir kahraman hâline geldi, ancak iki kulüp arasında 2000'deki UEFA Kupası yarı finalinde yaşanan şiddet olaylarından dolayı onu eleştiren çok sayıda taraftar var."

"Yarı finaldeki ilk maç öncesi İstanbul'da yaşanan olaylar iki Leeds United taraftarının ölümüyle sonuçlanmıştı. Bazı taraftarlar da onu kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Galatasaray'da forma giyen, nefret ettikleri Harry Kewell ile karşılaştırdı."

"O olaylı yarı finalde forma giyen Kewell'ın aksine, Alioski'nin yirmi yıl önce Leeds United ile hiçbir bağlantısı yok ve meydana gelen olayları hatırlamayabilir. Ama ne yazık ki her Leeds taraftarı böyle düşünmüyor."

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