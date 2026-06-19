Leeds United sürpriz bir transfer yapmak istiyor ve Şampiyonlar Ligi’nde 82 maça çıkmış bir oyuncuyu gözüne kestiriyor

Yorkshire Evening Post gazetesi muhabiri Graham Smyth’in Cuma günü bildirdiğine göre, Leeds United, Julian Brandt’ın transferiyle büyük bir sürpriz yapmak istiyor.

Alman orta saha oyuncusu şu anda serbest statüde ve kendisine teklif yapan kulüpler arasından seçim yapma şansına sahip. Smyth, birçok Şampiyonlar Ligi takımının ona teklifte bulunduğunu yazıyor.

Yine de Leeds, bu transferde şansının olduğunu düşünüyor. Premier Lig kulübü, yakında 30 yaşındaki orta saha oyuncusuna bir teklif sunacak.





Brandt, 2019 yılından bu yana Borussia Dortmund forması giyiyordu; Dortmund, onu o dönemde Bayer Leverkusen'den 25 milyon euroya transfer etmişti.

Dortmund'da 307 maça çıktı. Bu maçlarda 57 gol attı ve 70 kez takımının golünde asist yaptı.

Brandt, hem Leverkusen hem de Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 82 kez forma giydi. Bu turnuvada 9 gol attı.

Ayrıca Almanya milli takımında 48 kez forma giydi. Son maçı Kasım 2024'teydi. O maçta, Macaristan ile oynanan Uluslar Ligi karşılaşmasında 60 dakika sahada kaldı.











