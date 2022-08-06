Premier Lig ekibi, takıma seviye atlatan Arjantinli hocasına vefa borcunu ödemek istiyor.

Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizzani, eski teknik direktör Marcelo Bielsa'yı kovduğu için pişmanlık duyuyor.

Radrizzani, Arjantinli hocayı görevden almak gibi bir niyetinin olmadığını itiraf etti.

Ancak, Premier Lig'de geçen sezonun ortasındaki kötü formunun ardından bu konuda baskı altına alındığını vurguladı.

Leeds'i en üst sıralara taşıyan ve kulüp taraftarlarının hayranlığını kazanan Bielsa'nın yerini, Beyazları küme düşmekten kurtaran Amerikalı Jesse Marsch aldı.

Radrizzani, Bielsa hakkında ne dedi?

The Athletic'e konuşan Radrizzani, "Bielsa'yı görevden almayı hiç düşünmemiştim.

"Bu anın olabileceği hiçbir zaman aklımın ucundan dahi geçmemişti.

"O bir efsaneydi ve başardıklarıyla da bir efsane olmaya devam edecek.

"Bir şeylerin bozulduğunu hissettim ve o zaman bir devrilme noktanız var, ancak karar vermek için çok erkendi" dedi.

Bielsa'nın görevden alınması, Leeds taraftarların bazı kesimlerinde kaçınılmaz bir tepkiye neden oldu, ancak Radrizzani bunu öngörmüştü.

"Bu tepkiyi bekliyordum, ama kulübün çıkarlarını düşünmem gerekiyordu.

"Oyuncuların duygusal ve fiziksel olarak gerçekten kötü durumda olduğunu görebiliyordum.

"Değişmemiz gerekiyordu, grubu etkileyecek bir şeye ihtiyacımız vardı. Her iki şekilde de riskliydi.

"Potansiyel olarak onunla mı yoksa başka biriyle mi devam etmemiz gerektiğine karar vermek kolay değildi."

Leeds, antrenman sahasının adı Bielsa mı olacak?

Radrizzani ayrıca Leeds antrenman sahasına Bielsa adını verme planlarını da açıkladı.

Kulüp, bu fikrini Bielsa ile paylaşmak için tecrübeli hocaya ulaştı.

"Ayrıca onunla paylaştığım bir fikrim var, bir gün onun adının geçtiği bir futbol üniversitesi kurmayı çok isterim."

Beyazlar, Premier Lig'deki bu sezonki ilk maçına Cumartesi günü Wolves'u misafir ederek başlayacak.

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