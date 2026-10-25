Leeds United'ın Sunderland ile zorlu bir mücadelenin ardından 0-0 berabere kaldığı maçta James Trafford, olağanüstü performansıyla İngiltere'nin bir numaralı kalecisi olarak Jordan Pickford'ın yerini kalıcı biçimde alma iddiasını güçlendirdi. Pazar günü Stadium of Light'taki şiddetli rüzgâra rağmen dört kritik kurtarış yapan Trafford, kalesini gole kapatarak millî takım için güçlü bir aday olduğunu gösterdi.

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Wearside'da dönen rüzgârların ortasında kahramanca kurtarışlar

Stadium of Light'taki karşılaşma, sürekli yön değiştiren rüzgâr nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğradı. Bu koşullar Leeds ve Sunderland'ın uzun süreli baskı kurmasını zorlaştırdı. Ancak maçın en dikkat çekici anlarına imza atan Trafford, İngiltere'nin ilk 11'indeki kalecilik pozisyonuna ilişkin tartışmayı daha da alevlendirdi.

Trafford, Sunderland'a dönen forvet Brian Brobbey'nin ilk yarıdaki iki pozisyonunda gole izin vermedi. Önce ceza sahası çizgisi civarından gelen ve sekerek yön değiştiren zorlu şutu uzanarak çeldi. Ardından kale alanının dışında, Brobbey ile karşı karşıya kaldığı net pozisyonda zamanlaması iyi bir atlayışla topu kontrol etti.

Lig performansı Pickford üzerindeki baskıyı artırıyor

Trafford, ikinci yarıda da aynı dikkati sürdürdü ve Nilson Angulo'ya gol izni vermemek için iki kritik kurtarış daha yaptı. Kaledeki hâkimiyeti, Leeds'in yazın onu Manchester City'den transfer etmek için neden 40 milyon sterlin harcadığını gösteriyor.

Trafford, bu sezon çıktığı sekiz Premier League maçında üç kez kalesini gole kapattı ve yalnızca altı gol yedi. Aynı dönemde Everton formasıyla üç maçta gol yemeyen Pickford ise kalesinde dokuz gol gördü. Bu tablo, millî takımın kaleci forması için rekabeti iyice kızıştırdı.

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Millî takım rekabetinde iyi ilişkiler sürüyor

Trafford, Thomas Tuchel yönetiminde ekim ayındaki Uluslar Ligi maçlarında A millî takım formasını üçüncü ve dördüncü kez giydi. İspanya'ya 3-2 kaybedilen ve Çekya'nın 2-0 mağlup edildiği maçlara ilk 11'de başladı. Ardından kaleye dönen Pickford, Hırvatistan karşısındaki 7-0'lık ve Çekya karşısındaki 3-0'lık galibiyetlerde gol yemedi. Kaleciler arasındaki sıralamaya yönelik yoğun medya ilgisine rağmen Trafford, rakibiyle iyi ilişkilerini sürdürüyor.

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Eylül ayında The Guardian'a konuşan Trafford şunları söyledi: "Picks de ben de kuzeyliyiz ve çok iyi anlaşıyoruz. Futbolda herkesin ilk 11 için rekabet etmesi bir gerçek. İngiltere için oynamak ve ilk 11'de başlamak her kalecinin, her futbolcunun hayali. Herkes ilk 11'de başlayabileceğine inanıyor. Her gün bunu kanıtlamaya çalışıyorlar."

İngiltere'nin kalecilik rekabetinde sırada ne var?

Leeds, ilk sekiz maçının beşinden beraberlikle ayrıldı. Trafford ise Pickford üzerinde büyük baskı kurmayı sürdürüyor.

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Birinci kaleci forması için rekabet, İngiltere'nin Uluslar Ligi 3. Grup'taki son maçlarında Hırvatistan ve İspanya ile karşılaşacağı kasım ayındaki millî arada yeniden başlayacak.



