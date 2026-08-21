Leeds United ile Newcastle United ocak ayında ligde son olarak St James' Park'ta karşı karşıya geldiğinde, taraftarlar 7 gollü nefes kesen bir maça tanıklık etti. İki takım, bu kez 14 Eylül Pazartesi günü Elland Road'da yeniden buluştuğunda bir başka klasiğe daha imza atacak mı? Biletlerinizi bugün alarak bu mücadeleyi projektörler altında canlı izleyebilirsiniz.

Brenden Aaronson'ın (iki kez) ve Dominic Calvert-Lewin'in golleriyle o unutulmaz ocak karşılaşmasında tam üç kez öne geçmesine rağmen Leeds, Newcastle United'ın uzatma dakikalarında iki gol atarak 3 puanı kapmasının ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Daniel Farke yönetimindeki Leeds, bu sezona Premier League ve Carabao Cup'ta aldığı önemli galibiyetlerle iyi başladı. Şimdi bu ivmeyi sürdürmek isteyecekler ve sezon boyunca iç sahada alınacak galibiyetlerin ne kadar önemli olacağını biliyorlar.

GOAL, Leeds United - Newcastle United maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğinizi ve ne kadar tuttuklarını sizin için derledi.

Leeds United - Newcastle United Premier League maçı ne zaman?

Leeds United - Newcastle United maçı, 14 Eylül Pazartesi günü Elland Road'da (Leeds) oynanacak ve karşılaşmanın başlangıç saati BST ile 20.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 4 14 Eyl 2026 - 15:00 Elland Road

Leeds United - Newcastle United Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk bilet ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçları için neredeyse hiç yoktur.

Son dakikada bilet bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Leeds United - Newcastle United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler fikstürleri kategorilere ayırır (ör. A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan maçlar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı A Kategorisi'ne girer.

Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribünler ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kale arkası üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takımın biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporunda ulaşılması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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