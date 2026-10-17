Leeds United - Manchester United: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 7 18 Eki 2026 - 09:00 Elland Road

Leeds United ile Manchester United arasındaki maç 18 Ekim 2026'da TSİ 16.00'da başlayacak (13.00 GMT / 09.00 EST / 14.00 BST / 15.00 SAST).

Pennine rakipleri Yorkshire'da karşı karşıya

Leeds United, 2026/27 Premier League sezonunun 7. haftasında ezeli rakibi Manchester United'ı Elland Road'da ağırlayacak. Batı Yorkshire'da atmosferin son derece gergin olması beklenirken iki takım da son dönemde yaşadığı aksilikleri geride bırakıp İngiliz futbolunun en köklü ve çekişmeli rekabetlerinden birinde kritik puanlar kazanmayı hedefliyor. Leeds, taraftar desteğinden yararlanarak sezonun en büyük galibiyetini almak istiyor. Manchester United ise yurt içi ve Avrupa müsabakalarını kapsayan yoğun fikstürün ardından yeniden istikrar yakalamaya çalışıyor.

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Leeds'in Emirates'te Arsenal karşısında aldığı tek farklı yenilgi

Leeds United, 6. haftada (10 Ekim) Arsenal deplasmanında çekişmeli geçen maçta aldığı 2-1'lik yenilginin ardından pazar günkü derbide toparlanmayı hedefliyor. Savunma oyuncusu James Justin, 55. dakikada attığı güzel golle Leeds'e beraberliği getirdi ancak Arsenal daha sonra yeniden öne geçti. Ethan Ampadu ve Anton Stach'ın merkezinde yer aldığı mücadeleci orta saha ile kanatta tehdit oluşturan James Justin'in desteğini alan Daniel Farke'nin takımı, pazar günkü karşılaşmaya savunma direnci ve fiziksel mücadele gücüyle çıkacak.

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Manchester United'ın Madrid'deki Avrupa yenilgisi

Manchester United, zorlu bir haftanın ardından toparlanmak amacıyla Pennine Dağları'nı aşarak Leeds deplasmanına gidiyor. United, 6. haftada (10 Ekim) Old Trafford'da Tottenham Hotspur ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 13 Ekim Salı günü Atlético Madrid deplasmanında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını 2-0 kaybetti. Bruno Fernandes gibi yaratıcı oyuncuların önderliğindeki United, önde baskı yapan Leeds karşısında hücumdaki akıcılığını yeniden kazanmayı hedefliyor.

Elland Road'da büyük karşılaşma

Taktik açıdan pazar günkü karşılaşmada sert ikili mücadeleler ve hızlı hücum geçişleri öne çıkacak. Leeds, United'ın hücum hattını durdurmak için Tarik Muharemović ve Nico Elvedi'nin savunmanın merkezindeki liderliğine güvenirken hızlı kontra ataklarda Dominic Calvert-Lewin ve Brenden Aaronson'ı topla buluşturmaya çalışacak. Manchester United ise Youri Tielemans ve Andrey Santos aracılığıyla oyunun temposunu kontrol etmeyi, kanatlardaki koşularıyla öne çıkan Bryan Mbeumo ve Marcus Rashford'u rakipleriyle bire bir bırakmayı hedefleyecek. Yerel rekabetin getirdiği prestij ve kritik Premier League puanları söz konusuyken pazar günkü maç, ilk düdükten itibaren yüksek tempolu bir mücadele vadediyor.

Takımlardan haberler ve kadrolar

Leeds'te Mateo Joseph, Joe Rodon ve Daniel James sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Daniel Farke ise maç öncesinde ilk 11'ini henüz açıklamadı. Oyuncuların durumuna ilişkin yeni bilgilerin maç saatine yakın paylaşılması bekleniyor.

Manchester United da sakatlık sorunlarıyla deplasmana gidiyor. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton ve Manuel Ugarte forma giyemeyecek; bu da Michael Carrick'in seçeneklerini daha da kısıtlıyor. Geçen hafta sonu Tottenham ile oynanan beraberlik maçının ardından aksayarak yürüdüğü görülen Luke Shaw'un durumu da şüpheli ve oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Son durum

Leeds United, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi alarak bu karşılaşmaya inişli çıkışlı bir form grafiğiyle çıkıyor. Bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu, Newcastle United karşısında Premier League'de aldığı 4-1'lik galibiyet oldu. Ardından Carabao Cup'ta Chelsea'ye 6-3 kaybetti ve son olarak ligde Arsenal'e 2-1 yenildi. Leeds, bu beş maçta yedi gol atıp on gol yedi.

Manchester United'ın son beş maçlık tablosu da benzer biçimde istikrarsız: bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi. Tek galibiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 4-0 yenerek aldı. Yurt içindeki maçlarda ise zorlandı; Manchester City'ye kaybetti, Tottenham ve Fulham'ı yenemedi. United, bu beş maçlık süreçte yedi gol atıp altı gol yedi.

İkili rekabet

İki takım arasındaki en son resmî karşılaşma, Nisan 2026'da Old Trafford'da Leeds'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuç, Farke'nin oyuncularına bu maç öncesinde güven verecek. Ondan önce, Ocak 2026'da Elland Road'da oynanan lig maçı 1-1 bitmişti. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada sonuçlar dengeli dağılırken iki takımdan hiçbiri üstünlük kuramadı ve her iki taraf da düzenli olarak gol buldu.