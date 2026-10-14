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Leeds United-Manchester United Premier League maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Leeds United - M. United
Premier Lig
Leeds United
M. United

Premier League’de Leeds United ile Manchester United arasında oynanacak maçın kapsamlı ön değerlendirmesi. Elland Road’da pazar öğleden sonra oynanacak 7. hafta karşılaşması öncesinde iki takımın ligde ve Avrupa’da aldığı son sonuçları, form durumlarını ve maçın öne çıkan başlıklarını inceliyoruz.

Leeds United - Manchester United: Maç bilgileri

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Premier Lig - Hafta 7
Elland Road

Leeds United ile Manchester United arasındaki maç, 18 Ekim 2026'da GMT ile 13.00'te (EST ile 09.00 / BST ile 14.00 / SAST ile 15.00) başlayacak.

Pennine rakipleri Yorkshire'da karşı karşıya

Leeds United, 2026/27 Premier League sezonunun 7. haftasında ezeli rakibi Manchester United'ı Elland Road'da ağırlayacak. Batı Yorkshire'da gergin bir atmosfer beklenirken iki takım da son dönemdeki olumsuz sonuçları geride bırakıp İngiliz futbolunun en köklü ve çekişmeli rekabetlerinden birinde kritik puanlar kazanmayı hedefliyor. Leeds, taraftar desteğinden yararlanarak sezonun en büyük galibiyetini almak isterken Manchester United, ülke içindeki ve Avrupa'daki turnuvalarda yoğun geçen fikstürün ardından yeniden istikrar yakalamayı amaçlıyor.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

Leeds United'ın Emirates'te Arsenal'a karşı aldığı kıl payı yenilgi

Leeds United, 6. haftada (10 Ekim) Arsenal'a deplasmanda çekişmeli geçen maçın ardından 2-1 yenilmesinin ardından pazar günkü derbide toparlanmak istiyor. Savunma oyuncusu James Justin, 55. dakikada attığı golle Leeds'e beraberliği getirdi ancak Arsenal daha sonra yeniden öne geçti. Daniel Farke'nin ekibi, merkezinde Ethan Ampadu ve Anton Stach'ın yer aldığı mücadeleci orta sahası ve kanattaki tehdit James Justin'ın desteğiyle pazar günkü karşılaşmaya savunma direnci ve fiziksel mücadele gücü taşıyor.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Manchester United'ın Madrid'deki Avrupa yenilgisi

Manchester United, zorlu bir haftanın ardından toparlanmak için Pennine Dağları'nı aşarak Leeds deplasmanına gidiyor. United, 6. haftada (10 Ekim) Old Trafford'da Tottenham Hotspur ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid'e deplasmanda 2-0 yenildi. Bruno Fernandes'in de aralarında bulunduğu yaratıcı oyuncularının öncülüğünde United, önde baskı yapan Leeds karşısında hücumdaki akıcılığını yeniden yakalamayı hedefliyor.

Elland Road'da büyük mücadele

Pazar günkü karşılaşma, taktik açıdan fiziksel mücadelelerin ve hızlı hücum geçişlerinin öne çıkacağı çetin bir mücadeleye sahne olacak. Leeds, United'ın hücum hattını durdurmak için Tarik Muharemović ve Nico Elvedi'nin savunmanın merkezindeki liderliğine, hızlı kontra ataklarda ise Dominic Calvert-Lewin ve Brenden Aaronson'a güvenecek. Manchester United ise Youri Tielemans ve Andrey Santos aracılığıyla oyunun temposunu kontrol etmeye, kanatlardan ileri çıkan Bryan Mbeumo ve Marcus Rashford'u bire bir pozisyonlarda buluşturmaya çalışacak. Yerel rekabetin prestiji ve kritik Premier League puanları söz konusuyken pazar günkü maç, ilk düdükten itibaren yüksek tempolu bir mücadele vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Leeds United vs M. United Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • D. Farke

Leeds'te Mateo Joseph, Joe Rodon ve Daniel James sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Daniel Farke ise maç öncesinde ilk 11'ini henüz açıklamadı. Oyuncuların durumuna ilişkin yeni bilgilerin maç saatine yakın paylaşılması bekleniyor.

Manchester United da deplasmana sakatlık sorunlarıyla gidiyor. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton ve Manuel Ugarte forma giyemeyecek. Bu durum Michael Carrick'in seçeneklerini daha da kısıtlıyor. Geçen hafta sonu Tottenham ile oynanan beraberlik maçının ardından aksadığı görülen Luke Shaw'un durumu da şüpheli ve forma giyip giymeyeceği belirsiz.

Son durum

LEE

LEE - Form

BHA
B1-1
CHE
K6-3
NEW
K4-1
CRY
B0-0
ARS
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
MUN

MUN - Form

MCI
K0-1
BHA
K2-3
FUL
B1-1
TOT
B1-1
ATM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Leeds United, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya istikrarsız bir performansla çıkıyor. Bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu, Premier League'de Newcastle United karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetti. Ardından Carabao Cup'ta Chelsea'ye 6-3 yenildi ve son olarak ligde Arsenal'a 2-1 mağlup oldu. Leeds, bu beş maçta yedi gol atıp on gol yedi.

Manchester United'ın son beş maçındaki tablo da benzer şekilde istikrarsız: Bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet. Tek galibiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 4-0 yenerek aldı. Ancak ülke içindeki maçlarda zorlandı; Manchester City'ye yenildi, Tottenham ve Fulham'ı ise mağlup edemedi. United, bu beş maçlık süreçte yedi gol atıp altı gol yedi.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

Leeds UnitedÇizimM. United
1
2
2
Club Friendlies
M. United badge
M. United
MUN
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
MS
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Club Friendlies
M. United badge
M. United
MUN
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
MS
Club Friendlies
M. United badge
M. United
MUN
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
MS
4Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı3/5

İki takım arasındaki son resmî maç, Nisan 2026'da Old Trafford'da Leeds'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuç, Farke'nin oyuncularına karşılaşma öncesinde güven verecek. Ondan önce Ocak 2026'da Elland Road'da oynanan lig maçı 1-1 bitmişti. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada iki taraftan biri üstünlük kuramadı; sonuçlar dengeli dağıldı ve iki takım da düzenli olarak gol buldu.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
6600165+1118
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
6411185+1313
K
K
K
B
K
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
B
K
B
B
B
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
B
K
B
B
B
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
K
K
B
K
K
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
623185+39
K
B
K
B
B
8
Hull CityHull CityHUL
623186+29
B
K
B
B
K
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
K
K
B
K
B
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
6303912-39
K
K
K
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
62221013-38
K
K
K
B
K
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
K
B
K
K
K
13
M. UnitedM. UnitedMUN
61329906
B
B
K
B
K
14
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
K
K
K
K
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
K
K
K
B
B
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
B
K
K
B
K
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
K
K
K
B
K
18
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
6033713-63
K
K
B
B
B
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
B
K
B
B
K
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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