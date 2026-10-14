Leeds United-Manchester United Premier League maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Leeds United - Manchester United: Maç bilgileri

Premier Lig - Hafta 7 18 Eki 2026 - 09:00 Elland Road

Leeds United ile Manchester United arasındaki maç, 18 Ekim 2026'da GMT ile 13.00'te (EST ile 09.00 / BST ile 14.00 / SAST ile 15.00) başlayacak.

Pennine rakipleri Yorkshire'da karşı karşıya

Leeds United, 2026/27 Premier League sezonunun 7. haftasında ezeli rakibi Manchester United'ı Elland Road'da ağırlayacak. Batı Yorkshire'da gergin bir atmosfer beklenirken iki takım da son dönemdeki olumsuz sonuçları geride bırakıp İngiliz futbolunun en köklü ve çekişmeli rekabetlerinden birinde kritik puanlar kazanmayı hedefliyor. Leeds, taraftar desteğinden yararlanarak sezonun en büyük galibiyetini almak isterken Manchester United, ülke içindeki ve Avrupa'daki turnuvalarda yoğun geçen fikstürün ardından yeniden istikrar yakalamayı amaçlıyor.

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Leeds United'ın Emirates'te Arsenal'a karşı aldığı kıl payı yenilgi

Leeds United, 6. haftada (10 Ekim) Arsenal'a deplasmanda çekişmeli geçen maçın ardından 2-1 yenilmesinin ardından pazar günkü derbide toparlanmak istiyor. Savunma oyuncusu James Justin, 55. dakikada attığı golle Leeds'e beraberliği getirdi ancak Arsenal daha sonra yeniden öne geçti. Daniel Farke'nin ekibi, merkezinde Ethan Ampadu ve Anton Stach'ın yer aldığı mücadeleci orta sahası ve kanattaki tehdit James Justin'ın desteğiyle pazar günkü karşılaşmaya savunma direnci ve fiziksel mücadele gücü taşıyor.

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Manchester United'ın Madrid'deki Avrupa yenilgisi

Manchester United, zorlu bir haftanın ardından toparlanmak için Pennine Dağları'nı aşarak Leeds deplasmanına gidiyor. United, 6. haftada (10 Ekim) Old Trafford'da Tottenham Hotspur ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid'e deplasmanda 2-0 yenildi. Bruno Fernandes'in de aralarında bulunduğu yaratıcı oyuncularının öncülüğünde United, önde baskı yapan Leeds karşısında hücumdaki akıcılığını yeniden yakalamayı hedefliyor.

Elland Road'da büyük mücadele

Pazar günkü karşılaşma, taktik açıdan fiziksel mücadelelerin ve hızlı hücum geçişlerinin öne çıkacağı çetin bir mücadeleye sahne olacak. Leeds, United'ın hücum hattını durdurmak için Tarik Muharemović ve Nico Elvedi'nin savunmanın merkezindeki liderliğine, hızlı kontra ataklarda ise Dominic Calvert-Lewin ve Brenden Aaronson'a güvenecek. Manchester United ise Youri Tielemans ve Andrey Santos aracılığıyla oyunun temposunu kontrol etmeye, kanatlardan ileri çıkan Bryan Mbeumo ve Marcus Rashford'u bire bir pozisyonlarda buluşturmaya çalışacak. Yerel rekabetin prestiji ve kritik Premier League puanları söz konusuyken pazar günkü maç, ilk düdükten itibaren yüksek tempolu bir mücadele vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Leeds'te Mateo Joseph, Joe Rodon ve Daniel James sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Daniel Farke ise maç öncesinde ilk 11'ini henüz açıklamadı. Oyuncuların durumuna ilişkin yeni bilgilerin maç saatine yakın paylaşılması bekleniyor.

Manchester United da deplasmana sakatlık sorunlarıyla gidiyor. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton ve Manuel Ugarte forma giyemeyecek. Bu durum Michael Carrick'in seçeneklerini daha da kısıtlıyor. Geçen hafta sonu Tottenham ile oynanan beraberlik maçının ardından aksadığı görülen Luke Shaw'un durumu da şüpheli ve forma giyip giymeyeceği belirsiz.

Son durum

Leeds United, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya istikrarsız bir performansla çıkıyor. Bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu, Premier League'de Newcastle United karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetti. Ardından Carabao Cup'ta Chelsea'ye 6-3 yenildi ve son olarak ligde Arsenal'a 2-1 mağlup oldu. Leeds, bu beş maçta yedi gol atıp on gol yedi.

Manchester United'ın son beş maçındaki tablo da benzer şekilde istikrarsız: Bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet. Tek galibiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 4-0 yenerek aldı. Ancak ülke içindeki maçlarda zorlandı; Manchester City'ye yenildi, Tottenham ve Fulham'ı ise mağlup edemedi. United, bu beş maçlık süreçte yedi gol atıp altı gol yedi.

İki takım arasındaki maçlar

İki takım arasındaki son resmî maç, Nisan 2026'da Old Trafford'da Leeds'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuç, Farke'nin oyuncularına karşılaşma öncesinde güven verecek. Ondan önce Ocak 2026'da Elland Road'da oynanan lig maçı 1-1 bitmişti. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada iki taraftan biri üstünlük kuramadı; sonuçlar dengeli dağıldı ve iki takım da düzenli olarak gol buldu.