Leeds United'ın ara transfer döneminde adı Bayern Münih ile anılan ancak takımında kalan Brezilyalı oyuncusu Raphinha, GOAL'ün edindiği bilgiye göre kulübünden gelen yeni sözleşme teklifini şimdilik geri çevirdi.

Kontratının sona ermesine iki yıldan fazla bir süre kalmasına rağmen Avrupa'nın en iyi takımlarından gelecek teklifleri dinlemek isteyen yıldız oyuncu, ayrılma ihtimalini değerlendiriyor.

Ocak ayında Leeds United'dan gelen iki yeni sözleşme teklifini geri çeviren 25 yaşındaki oyuncu, Marcelo Bielsa'nın takımında sergilediği performansla Brezilya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Leeds'in en etkili ismi

Bu sezon Leeds formasıyla 21 Premier Lig maçına çıkan Raphinha, sekiz gol atmayı başardı.

Avrupa kariyerine 2016-2017 sezonunda Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında başlaya oyuncu, Sporting Lizbon ve Rennes formaları giydikten sonra Leeds United'a katılmıştı.

Premier Lig'de kalmak ancak şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın kadrosuna katılmak isteyen Raphinha ile ilgilenen çok sayıda takım bulunuyor.

Oyuncuyu yüksek bir maaş artışıyla takımda tutabileceklerine inanan Leeds United yönetimi şu an için bu teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

Bu sezon Leeds'in en skorer oyuncusu olan Raphinha, ligde forma giyen Brezilyalı oyuncular arasındaki en dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

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