Leeds United’ın Brezilyalı yıldız sağ kanat oyuncusu Raphinha, 50 milyon Euro’ya Bayern Münih’te!

Leeds United'ın 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Raphinha, Alman devi Bayern Münih'e transfer oluyor.

TNT Sports Brasil'den Bruno Formiga'nın haberine göre, Bayern Münih bu transfer için Leeds United'a 50 milyon euro ödeyecek. Yetiştirme bedeli olarak Brezilya ekibi Avai de pay alacak.

Premier Lig'de kötü günler geçiren Bielsa'nın ekibinde Raphinha, çıktığı 16 maçta 8 gol 1 asistlik performansla göze çarpıyor.

2020-2021 sezonununda Fransız ekibi Rennes'den 20 milyon Euro'ya Ada ekibine gelen Brezilyalı sağ kanat; skora katkısı, top hakimiyeti ile dikkat çekiyor.

Ne söyledi?

Raphinha hakkında teknik direktörü Marcelo Bielsa:

"Şu anda gayet iyi durumda. Bana onun evrimini nasıl hayal ettiğimi sorarsanız, bu şekilde düzenli performans vermesi olarak cevaplardım."

Bayern Münih'in rekor transferleri

Lucas Hernandez- 80 milyon Euro (Atletico Madrid)

Leroy Sane- 60 milyon Euro (Manchester City)

Upamecano- 42 milyon Euro (Leipzig)

Tolisso- 41 milyon Euro (Lyon)

Javi Martinez- 40 milyon Euro (Atletic Bilbao)

Raphinha 50 milyon Euro'luk transfer bedeliyle Bayern Münih'in en pahalı transferleri listesinde 3. sıraya oturacak.

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