Leeds United Teknik Direktörü Daniel Farke, Maccabi Tel Aviv orta saha oyuncusu Issouf Sissokho'nun gelişimini 12 aydan uzun süredir takip ediyor ve kış transfer döneminde onu kadrosuna katmayı değerlendiriyor. Ancak Premier League ekibinin, 24 yaşındaki Malili oyuncuyu yeni yılda kendisine talip olan diğer Avrupa kulüplerinden önce Elland Road'a getirmek için hızlı davranması gerekiyor.

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Yorkshire kulübü kış transfer dönemi için hamle hazırlığında

TEAMtalk'a göre Leeds, yazın orta sahasını güçlendirememesinin ardından ocak transfer dönemi açıldığında defansif orta saha oyuncusu için resmî teklif sunmaya hazırlanıyor. Eski Bordeaux oyuncusunu bir yılı aşkın süredir yakından takip eden transfer sorumluları, onu Farke'nin kadrosunu güçlendirmek için ideal bir seçenek olarak görüyor. Leeds'in umutları açısından kritik nokta ise oyuncunun İngiltere'ye gitmeye açık olması ve Batı Yorkshire'a transfer olmayı tercih etmesi.

Avrupalı rakipler transfer yarışına katıldı

Oyuncunun tercihi Leeds'ten yana olsa da Premier League ekibi, transferi gerçekleştirmek için İspanya ve Portekiz'den ciddi rakiplerle mücadele ediyor. La Liga ekibi Levante, Sissokho'nun temsilcileriyle görüşmelere başlamış ve yaklaşık 5 milyon euro (4,2 milyon sterlin/5,6 milyon dolar) değerinde bir teklif hazırlamış olmasıyla şu anda en ileri aşamadaki talip.

Ayrıca UEFA Avrupa Konferans Ligi katılımcısı Braga, Malili oyuncuyu transfer listesine ekledi. Mevcut kulübü satışa açık olduğunu belirtirse Braga da kışın teklif sunabilir. Sissokho'nun sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürüyor ve kulübün sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu nedenle ilgilenen kulüpler oyuncuyla ön sözleşme görüşmesi yapamıyor; transfer bedeli konusunda İsrail ekibiyle doğrudan anlaşmaları gerekiyor.

Etkileyici performansı büyük ilgi çekiyor

Sissokho'nun itibarı, 2024'te daha önce A takımda 65 maça çıktığı Fransız kulübü Bordeaux'dan İsrail'in en üst ligine transfer olmasından bu yana istikrarlı biçimde yükseldi. Tel Aviv'de geçirdiği dönemde tüm kulvarlarda 97 maça çıkan defansif orta saha oyuncusu, takımının hem lig şampiyonluğu hem de ülke kupası kazanmasına yardımcı oldu.

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Kulüp düzeyindeki başarılarının yanı sıra 24 yaşındaki oyuncu, Mali'yi 23 yaş altı ve olimpiyat seviyesinde temsil etti. Orta saha oyuncusu kendisini mümkün olan en üst düzeyde sınamak isterken kaynaklar, Avrupa'nın en büyük beş liginden kulüplerin harekete geçmeye hazırlandığı bu süreçte kışın bir anlaşmaya varılabileceğini belirtiyor.

Ocak ayında hızlı hareket edilmesi gerekiyor

Leeds yönetimi, uzun süredir hedeflediği oyuncuyu kaçırmamak için kış transfer dönemi açıldığında Levante'nin sunmak üzere olduğu 5 milyon euroluk teklife denk veya onu aşan bir teklif vermek üzere hızlı hareket etmeli. Leeds, sezonun ikinci yarısında Premier League'deki yerini sağlamlaştırmaya çalışırken Sissokho'nun transfer döneminin başında kadroya katılması, Farke'ye yazın eksikliğini hissettiği orta saha derinliğini sağlayacak. Bu sırada Maccabi, orta saha oyuncusunun İsrail'deki dönemi sona yaklaşırken resmî tekliflere hazırlanacak.