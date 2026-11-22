Leeds United forveti Noah Okafor, Chelsea karşısındaki maç kazandıran performansının ardından son dönemde yaşadığı fiziksel sorunların boyutunu açıkladı. İsviçreli millî oyuncu, Stamford Bridge'deki 4-1'lik galibiyette başrol oynayarak sahalardan uzak kaldığı zorlu dönemin ardından değerini gösterdi.

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Elland Road'da sakatlık engelini aşmak

Okafor, Leeds'in Chelsea karşısındaki farklı galibiyetinde başrol oynamadan önce, gözlerden uzak yaşadığı fiziksel sorunları açıkça anlattı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Leeds'in hücum hattının önemli parçalarından biri olsa da süregelen adduktor problemi nedeniyle ilk 11'e dönmekte zorlandı. Bu sorun, Batı Londra deplasmanında oynayıp oynayamayacağını da belirsiz hâle getirmişti. Gösterdiği çaba karşılığını verdi ve Leeds'in Stamford Bridge'de 1999'dan bu yana ilk kez kazanmasına yardımcı oldu.

Forvet oyuncusu, iyileşme sürecinden söz ederken son bir aydaki rehabilitasyon çalışmalarının yoğunluğunu vurguladı. The Yorkshire Post'un aktardığına göre Okafor, "Son iki, üç haftadır adduktor kaslarımla ilgili biraz sıkıntı yaşıyordum ve çok sıkı çalıştım" dedi. Kanat oyuncusu, sahalara hızla dönmesini sağlayan kulüp çalışanlarına da teşekkür etti. "Sağlık ekibine de büyük övgü borçluyum; beni mümkün olan en kısa sürede yeniden hazır hâle getirdiler. Teknik direktörün, tüm takımın ve bütün oyuncuların bana güveni tam. Neler yapabileceğimi biliyorlar" diye ekledi.

Stamford Bridge'de Chelsea'yi farklı yenmek

Okafor'un sahadaki etkisi, Xabi Alonso'nun Chelsea'si için anında ve yıkıcı oldu. Önce topu Emiliano Martinez'in yanından alt köşeye göndererek ilk golünü attı, ardından Ethan Ampadu'nun ortasını tamamlayıp ikinci golünü kaydetti. Bu gollere Dominic Calvert-Lewin'in penaltısı ve Brenden Aaronson'ın son bölümdeki golü de eklenince ev sahibi ekip için sıkıntılı bir öğleden sonra yaşandı.

İsviçreli yıldız, mevcut formunun Leeds teknik ekibi ile takım arkadaşlarının kendisine duyduğu güvenin doğrudan sonucu olduğuna inanıyor. Okafor, "Tüm gücümle, yeteneklerimle ve oyunumu ortaya koyarak onlara yardımcı olmaya çalışıyorum; rakibi nasıl geçtiğimle, nasıl gol attığımla. Takıma bu şekilde yardımcı olabilirim. Evet, özgüvenim olduğunda iyi performans gösterebiliyorum. Gollerimden ve bunlarla takıma yardımcı olabildiğimden mutluyum" dedi.

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Leeds bitiriciliğini yeniden buldu

Londra'daki galibiyet, son dönemdeki birkaç maçta gol bulmakta zorlanan Leeds için önemli bir dönüşe işaret ediyor. Leeds, millî aradan önce Tottenham Hotspur karşısında aldığı dar farkla galibiyetten önce üst üste iki maçta gol atamamıştı. Okafor, önceki maçlarda yaşadıkları bu sıkıntıyı gidermek için antrenmanlarda bitiriciliğe yoğun biçimde çalıştıklarını söyledi.

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"Bu çok şey ifade ediyor. Son günlerde, son birkaç haftada verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Diğer bazı maçlarda gol atamadık. Futbol böyle bir şey. Çok sayıda maçtan beraberlikle ayrıldık, bu yüzden kale önünde çok çalıştık. Bugün üst üste ikinci galibiyetimizi aldık ve bu yüzden kutluyoruz. Hücumda da geride de kaliteli oyuncularımız olduğunu biliyoruz. Güçlü bir takımız. Güçlü bir zihniyetimiz var. Çok çalışıyoruz. Bugün de kendimizi bu galibiyetle ödüllendirdik" dedi.

Sezonun devamı için ivme yakalamak

Son dönemde attığı gollere rağmen Okafor, bu sezon henüz bir Premier League maçının 90 dakikasını tamamlayamadığı için maç kondisyonunu tam olarak kazanmaya çalışıyor. Tottenham karşısındaki geç galibiyet golü ve Chelsea'ye attığı iki gol gibi maçların gidişatını değiştiren anlar yaratabilmesi onu vazgeçilmez kıldı. Yine de uzun vadede fiziksel durumunu korumaya odaklanıyor.

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Yoğun kış fikstürüne hazırlanırken olumlu bakış açısını ve çalışma temposunu koruyarak kadroda yer almaya devam etmek isteyen hücum oyuncusu Okafor, "Sadece formda kalmalı, sıkı çalışmalı ve gülümsemeye devam etmeliyim. Böylece her maçta takıma yardımcı olabilirim" dedi.