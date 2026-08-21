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Leeds United - Crystal Palace biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Crystal Palace

Leeds United ile Crystal Palace arasındaki Premier League maçının biletleri nasıl alınır? İşte maç bilgileri de dahil tüm detaylar

Leeds United, Premier League'e milli ara nedeniyle geçici olarak ara verilmeden önce mümkün olduğunca çok puan toplamak isteyecek ve eylül ortasında Elland Road'da arka arkaya oynayacağı maçlar da onlara bunun için kusursuz bir fırsat sunuyor.

14 Eylül'de sahasında Newcastle'a karşı oynayacağı lig maçının ardından, Daniel Farke'nin ekibi sadece beş gün sonra, 19 Eylül Cumartesi günü Crystal Palace'ı konuk ettiğinde bir kez daha sahaya çıkacak. Biletlerinizi bugün ayırtarak bu karşılaşmalardan birinde ya da ikisinde birden Elland Road'daki yerinizi alabilirsiniz.

Leeds, geçen yıl Palace'ı 4-1 mağlup ederek coşkulu taraftarlarına erken bir Noel hediyesi vermişti. Bu maç, Noel Baba'nın bacadan inmesine beş gece kala oynanmıştı (20 Aralık). Elland Road'da unutulmaz o gece Dominic Calvert-Lewin (iki kez), Ethan Ampadu ve Anton Stach fileleri havalandırdı.

Leeds United, Palace'ı bir kez daha farklı geçecek mi? GOAL, Leeds United ile Crystal Palace arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil, sizler için derledi.

Leeds United - Crystal Palace Premier League maçı ne zaman?

Leeds United - Crystal Palace maçı, 19 Eylül Cumartesi günü Elland Road'da (Leeds) oynanacak ve karşılaşmanın planlanan başlama saati BST ile 15.00.

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Premier Lig - Hafta 5
Elland Road

Leeds United - Crystal Palace Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tekil maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel çapta ezici talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Sezonluk kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk kombine sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada yer bulamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında, üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Leeds United - Crystal Palace Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları katmanlara ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı Kategori A'ya girer.
  • Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt katman koltukları premium fiyatlandırmaya sahiptir, kale arkası üst katman koltukları ise daha hesaplı seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletleri satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış havuzlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar da geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, bunlar dünya sporundaki ulaşılması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk kombine sahiplerine satılır; genel satışa veya temel üyelik çekilişlerine neredeyse hiç çıkmaz.

Form durumu

LEE

LEE - Form

RBL
K2-0
MUN
K1-1
FCA
K4-0
NFO
K0-1
NFO
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5
CRY

CRY - Form

RCL
K3-0
ULA
K3-1
FUL
K1-2
SCF
K3-0
EVE
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılıklı maçlar

Kafa Kafaya

Leeds UnitedÇizimCrystal Palace
1
2
2
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
MS
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
4
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
5
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
MS
Club Friendlies
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
MS
7Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Takım haberleri ve kadrolar

Leeds United vs Crystal Palace Muhtemel kadrolar

Leeds United crest
Leeds United
LEE
Diziliş
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Teknik direktör

  • D. Farke

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
K
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
K
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
K
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
K
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
K
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
K
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
K
8
M.CityM.CityMCI
110021+13
K
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
K
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
B
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
B
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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