Leeds United CEO'su Angus Kinnear: Premier Lig ve Championship'in yeniden başlamaması ulusal bir utanç olur

Leeds United CEO'su Angus Kinnear, Premier Lig ve Championship'in mutlaka yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

İngiltere’de profesyonel futbol, mart ortasından beri salgın nedeniyle oynanamıyor. Premier Lig önümüzdeki ay itibarıyla fikstürünü kaldığı yerden başlatmaya hazırlanırken, Championship'te ise önümüzdeki hafta ligin nasıl tamamlanacağına dair bir oylama düzenlenecek.

Leeds United CEO’su Angus Kinnear ise İngiltere’nin tıpkı gibi bir çözüm üreterek harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Yorkshire Evening Post' a yaptığı açıklamada İngiltere’nin önemli spor bilim insanlarına sahip olduğunu vurgulayan Kinnear, “Bu konuda fikir üretebilecek insanlarımız var ve sürekli engellerden bahsetmeyi bırakıp çözüm üretmeye başlamamızın vakti geldi. Diğer tarafta tamamen güvenli bir şekilde maçlara başlarken, dünyadaki en büyük birinci ve beşinci liglerin geri dönememesi İngiltere olarak bizim adımıza büyük bir ulusal utanç olur” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Sezona verilen ara öncesinde 71 puanla Championship’in zirvesinde yer alan Leeds'in CEO'su, “Eğer fırsatçı bir şekilde davransaydık, ligin bu şekilde tamamlanması ve maç başına puan uygulamasının kullanılması konusunda ısrarcı olurduk. Ancak bunun aksine tüm çabamız ligi sezon başında nasıl başlattıysak o şekilde de bitirebilmek içindir" ifadelerini kullandı.