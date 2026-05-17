Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyi içeren kapsamlı bir özet sunuyor; buna TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar hakkındaki tüm bilgiler de dahildir.

Leeds United - Brighton & Hove Albion yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Aşağıda Leeds United - Brighton & Hove Albion maçı için TV kanalı ve canlı yayın seçeneklerinin bir özetini bulabilirsiniz. Hollanda'da maç, Premier League yayın haklarına sahip olan Viaplay üzerinden izlenebilir.

Seyahatte misiniz ve yine de kendi yayın hizmetiniz üzerinden maçı takip etmek mi istiyorsunuz? Bir VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşabilir ve sanki evinizdeymişsiniz gibi oturum açabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Leeds United'da bu maç için birkaç oyuncu eksik. Ilija Gruev, Gudmundur Gudmundsson, Nicolas Okafor, Pascal Struijk ve Jayden Bogle sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Leeds'in beklenen kadrosunda kaleci Darlow yer alırken, savunma hattında Bijol, Rodon ve Bornauw görev alacak. Aaronson, Longstaff, Justin ve Tanaka orta sahayı oluştururken, Stach daha geride oynayacak. Daniel James ve Dominic Calvert-Lewin ise forvet hattını oluşturacak.

Brighton'da Kaoru Mitoma, Diego Gomez, Mats Wieffer, Adam Webster ve Christos Tzimas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Seagulls'un beklenen ilk 11'inde kaleci Verbruggen yer alırken, savunma hattında Van Hecke, De Cuyper, Dunk ve Veltman yer alıyor. Gross, Hinshelwood ve Baleba orta sahayı oluştururken, Minteh, Kadioglu ve Welbeck forvet hattını oluşturuyor. Maçın başlama saatine yaklaşırken yeni güncellemeler eklenecektir.

Son dönemdeki form durumu

Leeds United, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son maç, Tottenham Hotspur ile 1-1 berabere kaldıkları maçtı; bu maçta Calvert-Lewin, VAR müdahalesinin ardından penaltıdan beraberlik golünü attı. Bundan önce Leeds, evinde Burnley'i 3-1 yendi ve Nisan ayında Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti. Toplamda Leeds, bu beş maçta on gol attı ve beş gol yedi.

Brighton ise inişli çıkışlı ama genel olarak olumlu bir seri yakaladı. Seagulls son beş maçın üçünü kazandı, birini kaybetti ve bir kez berabere kaldı. En son maç, Wolverhampton'a karşı 3-0'lık ikna edici bir galibiyetti. Nisan ayının başlarında Chelsea'yi aynı skorla mağlup ettiler ve Burnley deplasmanında 2-0 kazandılar. Tek mağlubiyetleri Newcastle United'a karşı 3-1'lik yenilgiydi. Brighton, beş maçta dokuz gol attı ve altı gol yedi.

Karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, Kasım 2025'te Brighton'ın sahasında oynanmış ve Seagulls'un 3-0'lık net bir galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Son beş karşılaşmada Brighton iki kez galip geldi, iki kez berabere kaldı ve Leeds hiç galip gelemedi. Leeds'in bu serideki tek iç saha galibiyeti mevcut verilerde yer almıyor; ancak her iki takım da Mart 2023'te Elland Road'da 2-2 berabere kalmıştı. Brighton bu seride açıkça üstünlük kuruyor.

Puan Durumu

Premier League'de Leeds United on dördüncü sırada yer alırken, Brighton & Hove Albion yedinci sırada bulunuyor. Bu, Brighton için Avrupa kupalarına katılma hedefiyle güçlü bir sezon anlamına geliyor; Leeds ise en üst lige dönüşünün ardından sezonu orta sıralarda tamamlıyor.