Leeds United, Brentford ve Crystal Palace'ın, ocak ayı transfer dönemi öncesinde Leicester City ile profesyonel sözleşmesi bulunmayan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Bismark Owusu için Avrupa kulüpleriyle yarıştığı bildiriliyor. Altyapıda gösterdiği performansla dikkat çeken sağ kanat oyuncusuna Premier Lig'den ve Avrupa'nın diğer liglerinden ciddi ilgi var.

Reklam

Üç İngiliz kulübü genç yeteneği takip ediyor

Leicester'ın genç oyuncusu Owusu, yurt dışından gelen ilginin yanı sıra Leeds, Brentford ve Palace'ın kış transfer dönemi hedefleri arasına girdi. TEAMtalk böyle bildiriyor. Genç oyuncu, geçen sezon 18 Yaş Altı Premier Lig'de 12 gol ve yedi asist kaydetti. Bu sezon da Leicester'ın 18 yaş altı takımında düzenli olarak forma giyiyor. Henüz A takımda ilk maçına çıkmasa da Premier League 2 ve Premier League Cup'ta 21 yaş altı takımında süre aldı.

Yurt dışındaki talipleri İtalyan pasaportunu dikkate alıyor

Owusu'yu kadrosuna katmak isteyenler İngiltere'nin en üst ligindeki kulüplerle sınırlı değil. Habere göre İtalyan ve Hollandalı kulüpler de oyuncunun Leicester altyapısındaki istikrarlı gelişimini yakından izliyor. Millî takım düzeyinde İngiltere ve Gana'yı temsil etme hakkının yanı sıra İtalyan pasaportuna da sahip olması, transferi kolayca tamamlamak isteyen Avrupalı kulüpler açısından büyük bir avantaj olarak görülüyor.

Kısa süre önce 18 yaşına giren Owusu, Leicester ile henüz profesyonel sözleşme imzalamadı. Bu durum, yakın geleceğine ilişkin spekülasyonları artırdı. Leicester, altyapısının en parlak yeteneklerinden birini tam kapsamlı profesyonel sözleşmeyle ödüllendirmeyi çok istese de ciddi bir zorlukla karşı karşıya.

Leicester bir yeteneğini daha kaybedebilir

Şu anda League One'da yedinci sırada bulunan Leicester, heyecan verici genç yetenekler yetiştirme konusunda güçlü bir geçmişe sahip. Ancak üst lig kulüplerinin ilgisi karşısında bu oyuncuları takımda tutmakta zorlandı. Bunun en açık örneği, yine kulübün altyapısından yetişen Jeremy Monga'nın geçen yaz 12,5 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Manchester City'ye transfer olmasıydı .

Reklam Reklam

Habere göre İngiltere'de ve Avrupa anakarasında gözlemcilerin ilgisi artmayı sürdürse de bu aşamada Owusu için ne resmî bir teklif ne de ileri düzeyde görüşmeler doğrulandı. Sezon ortasında gerçekleşecek olası bir transfer, hâlâ genç takımlar düzeyinde oynayan futbolcu için önemli bir sıçrama olacak. Oyuncuyla ilgilenenlerin çoğu onu hemen A takımda oynayacak bir seçenekten ziyade uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor.

Genç oyuncuyu kritik haftalar bekliyor

Önümüzdeki haftalar, Leeds, Brentford, Palace ve Avrupa kulüplerinin artan gözlemci ilgisinin ocak ayında somut girişimlere dönüşüp dönüşmeyeceğini gösterecek. Leicester, gelecek vadeden kanat oyuncusunu takımda tutmak ve değerli bir yeteneğini daha üst ligden bir kulübe kaptırmamak için perde arkasında yoğun çaba harcıyor. Ancak hem İngiltere'den hem de Avrupa'dan talipleri bulunan League One ekibinin Owusu'yu elinde tutması zor görünüyor.