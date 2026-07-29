Leeds United'ın Elland Road'daki maçlarında atmosfer her zaman elektrik yüklüdür ve 30 Ağustos Pazar günü Brentford'a karşı oynanacak Premier League'deki iç saha açılış maçında bunun da ötesine geçecektir. Bu büyük etkinliğin bir parçası olma fırsatını kaçırmayın, maç biletlerinizi bugün alın.

Leeds, geçen sezonu güçlü bir bitirişle tamamlayarak küme düşme endişelerini ortadan kaldırdı. Mart ile mayıs ayları arasındaki iki aylık dönemde yenilgi yüzü görmediler ve bu süreçte Elland Road'da üst üste üç galibiyet aldılar. Artık kadrosunda büyük umut bağlanan Harry Wilson'ı da barındıran Daniel Farke'nin ekibi, bu iç saha ivmesini sürdürmeyi hedefleyecek.

GOAL, Leeds United-Brentford maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizin için derledi.

Leeds United-Brentford Premier League maçı ne zaman?

Leeds United-Brentford maçının başlama saati, 30 Ağustos Pazar günü Leeds'teki Elland Road'da BST ile 14.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 2 30 Ağu 2026 - 09:00 Elland Road

Leeds United-Brentford Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları aracılığıyla yönetilir.

Dünya çapındaki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (oylama sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrimiçi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele oylama çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenmiş bir zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükenirse, oylamada şans bulamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Leeds United-Brentford Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirimli bilet kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Kıdemli kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan eşleşmeler A Kategorisi'nde yer alır ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahiptir, kale arkalarındaki üst kat koltuklar ise daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takımın biletlerini liste fiyatıyla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin oylama çekilişlerine veya yeniden satış değişimlerine katılabilmesi adına aktif ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki ulaşılması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine düşmez.

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