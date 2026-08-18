Leeds United, Elland Road'da sahaya çıktığında atmosfer her zaman elektriktir ve 30 Ağustos Pazar günü Brentford'a karşı oynanacak Premier League'deki iç saha açılış maçında bunun da ötesine geçecektir. Bu büyük organizasyonun bir parçası olma fırsatını kaçırmayın, maç biletinizi bugün ayırtın.

Leeds, geçen sezonu güçlü bir şekilde tamamlayarak küme düşme endişelerini geride bıraktı. Mart ile mayıs ayları arasındaki iki aylık dönemde yenilgi yüzü görmedi; bu süreçte Elland Road'da üst üste üç galibiyet de aldı. Artık kadrosunda büyük beklenti yaratan Harry Wilson'ın da bulunduğu Daniel Farke'nin ekibi, iç sahadaki bu ivmeyi korumayı hedefleyecek.

GOAL, Leeds United-Brentford maçı için biletlerin nasıl alınacağı, nereden satın alınacağı ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Leeds United-Brentford Premier League maçı ne zaman?

Leeds United-Brentford maçı, 30 Ağustos Pazar günü Leeds'teki Elland Road'da TSİ 16.00'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 2 30 Ağu 2026 - 09:00 Elland Road

Leeds United-Brentford Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (oylama sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrimiçi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele oylama çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, oylamada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Leeds United-Brentford Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu; Yetişkin, Genç (genellikle U18 veya U21), Öğrenci ve Kıdemli kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı A Kategorisi'ne girer.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kademe koltuklar premium fiyatlandırmaya sahiptir; kale arkası üst kademe koltuklar ise daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: İç saha biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin oylama çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 fiyat tavanının 2026/27 sezonu boyunca uzatıldığını resmen açıkladı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da küresel sporda ulaşılması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine neredeyse hiç düşmez

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