Leeds United, Bielsa'nın sözleşmesini uzattı

İki sezondur Leeds United'ın başında bulunan Marcelo Bielsa, bu sezon da İngiliz ekibini çalıştıracak.

İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'da Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'nın sözleşmesi uzatıldı.

Leeds United Kulübü, 65 yaşındaki teknik direktör Bielsa ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ve Şili'nin milli takımlarını uzun yıllar çalıştıran Bielsa, kulüp kariyerinde ise , Athletic Bilbao, Olympique , ve gibi ekiplerde görev almıştı.

Daha fazla takım

Leeds United'ın başına 2018'de geçen tecrübeli teknik direktör, geçen sezon takımını İngiltere Championship'te şampiyon yaparak 16 yıl sonra Premier Lig'e taşımıştı.