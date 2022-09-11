'Leeds United: Academy Dreams' belgeseli ne zaman yayınlanacak? Ve nereden izlenebilir?

Premier Lig ekibi Leeds United'ın akademisi, Amazon Prime'ın resmi adı 'Academy Dreams: Leeds United' olan futbol temelli en son belgeselinin baş kahramanı olacak.
Amazon Prime'ın, odak noktası Leeds United olan orijinal yapımı 'Take Us Home' başarısıyla şimdiki belgesele öncülük ediyor.
Academy Dreams: Leeds United belgeseli ne hakkındadır?
Amazon Prime'ın Leeds United hakkındaki en son futbol belgeseli, kulübün tabandaki gelişimine odaklanıyor.
Leeds United Academy'den yetenekli gençlerin hikayesinin anlatılacağı yapımda, Wolves karşısında galibiyet alan Joe Gelhardt, Sam Greenwood ve Crysencio Summerville gibi oyuncular yer alacak.
Belgesel, 1989-90 yıllarında kulüpte forma giymiş ve futbolculuktan aktörlüğe geçiş yapmış Vinnie Jones'un tanıdık sesiyle anlatılacak.
Academy Dreams: Leeds United belgeseli ne zaman yayına girecek?
Belgesel 23 Eylül 2022 günü yayına girecek. Belgeseli ise henüz yayınlanmadı.
'Academy Dreams: Leeds United' belgeseli nereden izlenebilir?
'Leeds United: The Academy' belgeseli İngiltere ve ABD'de Amazon Prime Video'da izlenebilir.
Prime Video web sitesinde ve uygulamasında ise dünya çapında yayınlanabilir.