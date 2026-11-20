Leeds United, bu hafta sonu Chelsea karşısında Premier League'e dönmeye hazırlanırken Daniel Farke oyuncularının sağlık durumuna ilişkin önemli bir müjde aldı. Alman teknik direktör, birkaç önemli oyuncusunun millî arayı sorunsuz tamamladığını ve Stamford Bridge deplasmanı öncesinde kadrosunu güçlendireceğini doğruladı.

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Farke, Gudmundsson'dan gelen sevindirici haberi açıkladı

Leeds United Teknik Direktörü, Gabriel Gudmundsson'un millî takım görevinden sakatlanmadan dönmesinin ardından rahatladığını dile getirdi. 27 yaşındaki kanat beki, Tottenham Hotspur karşısında alınan son galibiyette devre arasında oyundan çıkarılınca teknik ekip için ciddi bir endişe kaynağı olmuştu. Kas sakatlığına ilişkin kaygılara rağmen savunma oyuncusu, İsveç formasıyla önemli süreler aldı ve takımının Uluslar Ligi'nde üst lige yükselmesine yardımcı oldu. Sahanın iki ucunda da etkili olabilen Gudmundsson'un Londra deplasmanında oynayabilecek olması Leeds için büyük bir kazanım.

Farke, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, "Olumlu bir sürpriz. Başlangıçta biraz endişeliydim ama her şey yolunda. Görünüşe göre sadece sinir kaynaklı bir sorundu; arka adalesinde bir sakatlık ya da başka bir şey yoktu. Bu süreci sorunsuz atlatmasına sevindim. Sonrasında [Polonya'ya karşı ikinci maç] onlar için aşağı yukarı bir hazırlık maçıydı. İkinci maçta dinlendirildi. Açıkçası bu da çok hoşuma gitti. Dolayısıyla bizim için kesinlikle iyi haber ve bugün antrenmana da dönmüştü," dedi.

Stamford Bridge deplasmanı öncesi üç oyuncudan daha iyi haber

Gudmundsson'un yanı sıra Leeds United'ın diğer birkaç önemli oyuncusu da tam olarak iyileşti. Anton Stach ve Noah Okafor, bir haftalık antrenman programını eksiksiz tamamlayarak iyileşme süreçlerinde önemli bir aşama kaydetti. Dominic Calvert-Lewin de İngiltere millî takımındaki görevinin ardından antrenmanlara döndü. Millî takım görevinden sonra herhangi bir sorun yaşamadığını bildiren forvetin hazır olması, Farke'nin Xabi Alonso'nun ekibi karşısında hücum hattına liderlik edecek asıl oyuncusuna güvenebileceği anlamına geliyor.

Farke, "O [Stach] bir haftadır antrenmanlara tamamen dönmüş durumda. Geçen hafta ve bugün hâlâ kısmen takımla çalışıyor, kısmen de bireysel rehabilitasyon yapıyordu. Noah [Okafor] için de benzer bir durum söz konusuydu. Dolayısıyla ikisi de bir haftalık antrenman programını eksiksiz tamamladı ve bu kesinlikle faydalı oldu. Dominic [Calvert-Lewin] de İngiltere görevinden döndüğünden beri antrenmanlarda ve hiçbir sorunu yok. Bu da kesinlikle iyi haber," diye açıkladı.

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James Trafford'un ayaklarını yere bastırmak

Oyuncuların sağlık durumuna ilişkin gelişmeler ön planda olsa da Farke, kaleci James Trafford'a yönelik ilginin artmasına da değindi. Genç kaleci, İspanya karşısındaki dikkat çekici performansı da dâhil olmak üzere bir dizi etkileyici maçın ardından büyük övgü topladı. Ancak Farke, Trafford'un millî takımdaki performansları nedeniyle bir anda üzerine çevrilen medya ilgisine kapılmamasını istiyor.

Farke şaka yaparak, "Geri döndüğünden ve herkes onu övmeye başladığından beri benden laf işitiyor. Genç biri olarak mütevazı kalmasını ve ayaklarının yere basmasını sağlıyorum çünkü şu anda bütün yorumcular, bütün ülke ve herkes onu övüyor. Onun hakkında çok konuştum; bizim için olağanüstü biri. İnanılmaz bir potansiyeli var ama bunu bir sezon boyunca istikrarlı şekilde göstermesi gerekiyor," dedi.

Millî takım performansının yarattığı ani ilgi

Farke, Leeds United oyuncusunun millî takımdaki performansları etrafında bir anda oluşan büyük heyecanı önemsemedi ve üst düzey yetenekler çıkarmanın kulübün doğasında olduğunu vurguladı. Leeds United Teknik Direktörü, dünya çapındaki ilgiden etkilenmediğini gösterirken Elland Road'dan bir oyuncunun dünya sahnesinde öne çıkmasının futbol camiası için şaşırtıcı olmaması gerektiğini açıkça belirtti. Sözlerini, "Şu anda herkes bir Leeds United oyuncusunun ülkesi için de parlamasına şaşırıyor," diyerek tamamladı.