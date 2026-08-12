Leeds United, Daniel Farke'nin kulübü geçen sezon rahat bir şekilde 14. sıraya taşımasının ardından, 2026/27 Premier League sezonuna üst düzey futbolda geçirdiği bir tam yılın verdiği deneyimle giriyor. Leeds, bitime üç maç kala ligde kalmayı garantilemişti. Bu, Leeds'in yalnızca iki hafta sonunda küme düşme hattında yer aldığı, ancak Manchester City deplasmanındaki galibiyette sezonun kaderini belirleyen taktik değişiklik etrafında şekillenen geri dönüşle formunu tamamen değiştirdiği ve hatta Wembley'de FA Cup yarı finaline kadar yükseldiği dramatik bir sezonu taçlandırdı.
Premier League'in köklü isimleri arasındaki yerini yeniden sağlamlaştıran Farke ve ekibi, Elland Road'da daha fazla ilerleme hedefleyecek. Taraftarların bilet bulmak isteyeceği öne çıkan maçlar arasında Manchester United, Newcastle, Everton ve Manchester City ile iç sahada oynanacak karşılaşmalar da var.
Peki bu sezon onları izlemek için Premier League biletlerini nasıl alabilirsiniz? GOAL, Leeds'in Elland Road'daki maçlarını izlemek için hangi seçeneklere sahip olduğunuzu anlatıyor.
Leeds United'ın 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı
Leeds sezona Nottingham Forest deplasmanında başlayacak ve Crystal Palace deplasmanında tamamlayacak. Aşağıda yeni sezonun iç saha ve deplasman olmak üzere tam 38 maçlık programı yer alıyor.
|Tarih ve Saat
|Karşılaşma
|Stadyum
|Bilet
|Cmt, 22 Ağu 2026, 15:00
|Nottingham Forest - Leeds United
|The City Ground (Deplasman)
|Biletler
|Paz, 30 Ağu 2026, 14:00
|Leeds United - Brentford
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Cmt, 5 Eyl 2026, 15:00
|Brighton & Hove Albion - Leeds United
|American Express Stadium (Deplasman)
|Biletler
|Pzt, 14 Eyl 2026, 20:00
|Leeds United - Newcastle United
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Cmt, 19 Eyl 2026, 15:00
|Leeds United - Crystal Palace
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Cmt, 10 Eki 2026, 15:00
|Arsenal - Leeds United
|Emirates Stadium (Deplasman)
|Biletler
|Cmt, 17 Eki 2026, 15:00
|Leeds United - Manchester United
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Cmt, 24 Eki 2026, 15:00
|Sunderland - Leeds United
|Stadium of Light (Deplasman)
|Biletler
|Cmt, 31 Eki 2026, 16:00
|Bournemouth - Leeds United
|Vitality Stadium (Deplasman)
|Biletler
|Cmt, 7 Kas 2026, 15:00
|Leeds United - Tottenham Hotspur
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Cmt, 21 Kas 2026, 15:00
|Chelsea - Leeds United
|Stamford Bridge (Deplasman)
|Biletler
|Cmt, 28 Kas 2026, 15:00
|Leeds United - Coventry City
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Çar, 2 Ara 2026, 20:00
|Manchester City - Leeds United
|Etihad Stadium (Deplasman)
|Biletler
|Cmt, 5 Ara 2026, 15:00
|Leeds United - Ipswich Town
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Cmt, 12 Ara 2026, 15:00
|Liverpool - Leeds United
|Anfield (Deplasman)
|Biletler
|Cmt, 19 Ara 2026, 15:00
|Leeds United - Fulham
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Cmt, 26 Ara 2026, 15:00
|Aston Villa - Leeds United
|Villa Park (Deplasman)
|Biletler
|Çar, 30 Ara 2026, 20:00
|Hull City - Leeds United
|MKM Stadium (Deplasman)
|Biletler
|Cmt, 2 Oca 2027, 15:00
|Leeds United - Everton
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Çar, 6 Oca 2027, 20:00
|Leeds United - Manchester City
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Cmt, 16 Oca 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur - Leeds United
|Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)
|Biletler
|Cmt, 23 Oca 2027, 15:00
|Leeds United - Chelsea
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Cmt, 30 Oca 2027, 15:00
|Coventry City - Leeds United
|Coventry Building Society Arena (Deplasman)
|Biletler
|Cmt, 6 Şub 2027, 15:00
|Leeds United - Bournemouth
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Çar, 10 Şub 2027, 20:00
|Everton - Leeds United
|Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
|Biletler
|Cmt, 20 Şub 2027, 15:00
|Leeds United - Aston Villa
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Cmt, 27 Şub 2027, 15:00
|Fulham - Leeds United
|Craven Cottage (Deplasman)
|Biletler
|Çar, 3 Mar 2027, 20:00
|Leeds United - Hull City
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Cmt, 13 Mar 2027, 15:00
|Leeds United - Brighton & Hove Albion
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Cmt, 20 Mar 2027, 16:00
|Newcastle United - Leeds United
|St James' Park (Deplasman)
|Biletler
|Cmt, 10 Nis 2027, 15:00
|Leeds United - Nottingham Forest
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Cmt, 17 Nis 2027, 15:00
|Brentford - Leeds United
|Gtech Community Stadium (Deplasman)
|Biletler
|Cmt, 24 Nis 2027, 15:00
|Leeds United - Liverpool
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Cmt, 1 May 2027, 15:00
|Ipswich Town - Leeds United
|Portman Road (Deplasman)
|Biletler
|Cmt, 8 May 2027, 15:00
|Leeds United - Arsenal
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Cmt, 15 May 2027, 15:00
|Manchester United - Leeds United
|Old Trafford (Deplasman)
|Biletler
|Paz, 23 May 2027, 15:00
|Leeds United - Sunderland
|Elland Road (İç saha)
|Biletler
|Paz, 30 May 2027, 16:00
|Crystal Palace - Leeds United
|Selhurst Park (Deplasman)
|Biletler
İngiliz futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Leeds'in Premier League'e dönüşü, Farke'nin ekibinin 2025'te Championship şampiyonluğunu kulüp rekoru olan 100 puanla kazanmasının ardından kesinleşmişti.
Stadyumun kendisi yıllar içinde çok sayıda büyük sonuca sahne oldu ve elitler arasındaki dönüş sezonunda gelen sağlam performansın ardından, Farke'nin ekibinin geçen sezonun temelleri üzerine koyabileceğine dair büyük umutlar var.
Leeds 2026/27 biletleri nasıl alınır?
Bu sezon Elland Road'da bilet almak isteyen taraftarlar, koltuklarını Leeds United'ın resmi bilet portalı üzerinden satın alabilir. Bu internet sitesi, bu sezon Leeds United'ın iç saha biletleri için resmi birinci el satış noktasıdır.
Britanya'daki futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada satışa sunar:
Önce kombine sahiplerine, ardından genellikle önceki alımlardan elde edilen sadakat puanlarına göre sıralanan kulüp üyelerine, son olarak da "Genel Satış" döneminde halka açılır. İkinci el bir bilet almaya açıksanız StubHub ve StubHub gibi yeniden satış sitelerine de bakabilirsiniz. Her ikisi de son anda bilet arayan taraftarlar için daha bilinen seçenekler arasında yer alıyor ve fiyatlar £73'ten başlıyor.
Leeds 2026/27 biletleri ne kadar?
Elland Road'da Leeds maç günü biletleri için, hem yetişkinler hem de indirimli kategorilerde çift haneli fiyatlardan başlayan çeşitli kategoriler ve fiyatlar bulunuyor. Fiyatlandırma yapısında birden fazla seviye var ve mevcut çeşitliliği bilmek önemli:
- Sabit fiyatla satılan East Stand Upper Wings hariç, stadyumun diğer tüm bölümlerinde gençler ve indirimli kategoriler için daha düşük fiyatlar sunuluyor. Bu da aileyle ya da uygunluk kriterlerini karşılayan kişilerle maça gidiyorsanız daha uygun bir seçenek bulmanıza yardımcı olabilir.
- Leeds, maçlarını talep ve statüye göre kategorilere ayırıyor, bu nedenle bilet fiyatları rakibe göre değişebiliyor. Aşağıdaki fiyatlar, kulübün oynadığı en üst düzey karşılaşmalar olan Kategori A+ maçları içindir. Ancak fiyatlar her yıl gözden geçirildiği için bunların güncel sezon için kulübün resmi sitesinde teyit edilmesi gerekiyor.
- 1. Kademe — East Central Lower, East Stand Upper ve West Stand: yetişkin £52.00, 65 yaş üstü £34.00, genç £24.00, genç yetişkin £26.00
- 2. Kademe — East Stand Upper Wings: sabit fiyat £45.00 (yetişkin, 65 yaş üstü, genç, genç yetişkin)
- 3. Kademe — North ve South Stands: yetişkin £45.00, 65 yaş üstü £31.00, genç £21.00, genç yetişkin £23.00
- 4. Kademe — Family Stand: yetişkin £39.00, 65 yaş üstü £31.00, genç £11.00, genç yetişkin £23.00
- 5. Kademe — West Stand (Deplasman Taraftarları): yetişkin £30.00, 65 yaş üstü £29.00, genç £24.00, genç yetişkin £26.00