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Leeds Elland RoadGetty Images
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Leeds United 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fikstür, bilet fiyatları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Leeds United
Premier Lig

Elland Road’da, biletlerin nereden alınacağı ve güncel bilet fiyatları da dahil olmak üzere bir maç günü deneyimi yaşayın

Leeds United, Daniel Farke'nin kulübü geçen sezon rahat bir şekilde 14. sıraya taşımasının ardından, 2026/27 Premier League sezonuna üst düzey futbolda geçirdiği bir tam yılın verdiği deneyimle giriyor. Leeds, bitime üç maç kala ligde kalmayı garantilemişti. Bu, Leeds'in yalnızca iki hafta sonunda küme düşme hattında yer aldığı, ancak Manchester City deplasmanındaki galibiyette sezonun kaderini belirleyen taktik değişiklik etrafında şekillenen geri dönüşle formunu tamamen değiştirdiği ve hatta Wembley'de FA Cup yarı finaline kadar yükseldiği dramatik bir sezonu taçlandırdı.

Premier League'in köklü isimleri arasındaki yerini yeniden sağlamlaştıran Farke ve ekibi, Elland Road'da daha fazla ilerleme hedefleyecek. Taraftarların bilet bulmak isteyeceği öne çıkan maçlar arasında Manchester United, Newcastle, Everton ve Manchester City ile iç sahada oynanacak karşılaşmalar da var.

Peki bu sezon onları izlemek için Premier League biletlerini nasıl alabilirsiniz? GOAL, Leeds'in Elland Road'daki maçlarını izlemek için hangi seçeneklere sahip olduğunuzu anlatıyor.

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Leeds United'ın 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Leeds sezona Nottingham Forest deplasmanında başlayacak ve Crystal Palace deplasmanında tamamlayacak. Aşağıda yeni sezonun iç saha ve deplasman olmak üzere tam 38 maçlık programı yer alıyor.

Tarih ve SaatKarşılaşmaStadyumBilet
Cmt, 22 Ağu 2026, 15:00Nottingham Forest - Leeds UnitedThe City Ground (Deplasman)Biletler
Paz, 30 Ağu 2026, 14:00Leeds United - BrentfordElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 5 Eyl 2026, 15:00Brighton & Hove Albion - Leeds UnitedAmerican Express Stadium (Deplasman)Biletler
Pzt, 14 Eyl 2026, 20:00Leeds United - Newcastle UnitedElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 19 Eyl 2026, 15:00Leeds United - Crystal PalaceElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 10 Eki 2026, 15:00Arsenal - Leeds UnitedEmirates Stadium (Deplasman)Biletler
Cmt, 17 Eki 2026, 15:00Leeds United - Manchester UnitedElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 24 Eki 2026, 15:00Sunderland - Leeds UnitedStadium of Light (Deplasman)Biletler
Cmt, 31 Eki 2026, 16:00Bournemouth - Leeds UnitedVitality Stadium (Deplasman)Biletler
Cmt, 7 Kas 2026, 15:00Leeds United - Tottenham HotspurElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 21 Kas 2026, 15:00Chelsea - Leeds UnitedStamford Bridge (Deplasman)Biletler
Cmt, 28 Kas 2026, 15:00Leeds United - Coventry CityElland Road (İç saha)Biletler
Çar, 2 Ara 2026, 20:00Manchester City - Leeds UnitedEtihad Stadium (Deplasman)Biletler
Cmt, 5 Ara 2026, 15:00Leeds United - Ipswich TownElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 12 Ara 2026, 15:00Liverpool - Leeds UnitedAnfield (Deplasman)Biletler
Cmt, 19 Ara 2026, 15:00Leeds United - FulhamElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 26 Ara 2026, 15:00Aston Villa - Leeds UnitedVilla Park (Deplasman)Biletler
Çar, 30 Ara 2026, 20:00Hull City - Leeds UnitedMKM Stadium (Deplasman)Biletler
Cmt, 2 Oca 2027, 15:00Leeds United - EvertonElland Road (İç saha)Biletler
Çar, 6 Oca 2027, 20:00Leeds United - Manchester CityElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 16 Oca 2027, 15:00Tottenham Hotspur - Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (Deplasman)Biletler
Cmt, 23 Oca 2027, 15:00Leeds United - ChelseaElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 30 Oca 2027, 15:00Coventry City - Leeds UnitedCoventry Building Society Arena (Deplasman)Biletler
Cmt, 6 Şub 2027, 15:00Leeds United - BournemouthElland Road (İç saha)Biletler
Çar, 10 Şub 2027, 20:00Everton - Leeds UnitedHill Dickinson Stadium (Deplasman)Biletler
Cmt, 20 Şub 2027, 15:00Leeds United - Aston VillaElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 27 Şub 2027, 15:00Fulham - Leeds UnitedCraven Cottage (Deplasman)Biletler
Çar, 3 Mar 2027, 20:00Leeds United - Hull CityElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 13 Mar 2027, 15:00Leeds United - Brighton & Hove AlbionElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 20 Mar 2027, 16:00Newcastle United - Leeds UnitedSt James' Park (Deplasman)Biletler
Cmt, 10 Nis 2027, 15:00Leeds United - Nottingham ForestElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 17 Nis 2027, 15:00Brentford - Leeds UnitedGtech Community Stadium (Deplasman)Biletler
Cmt, 24 Nis 2027, 15:00Leeds United - LiverpoolElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 1 May 2027, 15:00Ipswich Town - Leeds UnitedPortman Road (Deplasman)Biletler
Cmt, 8 May 2027, 15:00Leeds United - ArsenalElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 15 May 2027, 15:00Manchester United - Leeds UnitedOld Trafford (Deplasman)Biletler
Paz, 23 May 2027, 15:00Leeds United - SunderlandElland Road (İç saha)Biletler
Paz, 30 May 2027, 16:00Crystal Palace - Leeds UnitedSelhurst Park (Deplasman)Biletler

İngiliz futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Leeds'in Premier League'e dönüşü, Farke'nin ekibinin 2025'te Championship şampiyonluğunu kulüp rekoru olan 100 puanla kazanmasının ardından kesinleşmişti.

Stadyumun kendisi yıllar içinde çok sayıda büyük sonuca sahne oldu ve elitler arasındaki dönüş sezonunda gelen sağlam performansın ardından, Farke'nin ekibinin geçen sezonun temelleri üzerine koyabileceğine dair büyük umutlar var.

Leeds 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Bu sezon Elland Road'da bilet almak isteyen taraftarlar, koltuklarını Leeds United'ın resmi bilet portalı üzerinden satın alabilir. Bu internet sitesi, bu sezon Leeds United'ın iç saha biletleri için resmi birinci el satış noktasıdır.

Britanya'daki futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada satışa sunar:

Önce kombine sahiplerine, ardından genellikle önceki alımlardan elde edilen sadakat puanlarına göre sıralanan kulüp üyelerine, son olarak da "Genel Satış" döneminde halka açılır. İkinci el bir bilet almaya açıksanız StubHub ve StubHub gibi yeniden satış sitelerine de bakabilirsiniz. Her ikisi de son anda bilet arayan taraftarlar için daha bilinen seçenekler arasında yer alıyor ve fiyatlar £73'ten başlıyor.

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Leeds 2026/27 biletleri ne kadar?

Elland Road'da Leeds maç günü biletleri için, hem yetişkinler hem de indirimli kategorilerde çift haneli fiyatlardan başlayan çeşitli kategoriler ve fiyatlar bulunuyor. Fiyatlandırma yapısında birden fazla seviye var ve mevcut çeşitliliği bilmek önemli:

  • Sabit fiyatla satılan East Stand Upper Wings hariç, stadyumun diğer tüm bölümlerinde gençler ve indirimli kategoriler için daha düşük fiyatlar sunuluyor. Bu da aileyle ya da uygunluk kriterlerini karşılayan kişilerle maça gidiyorsanız daha uygun bir seçenek bulmanıza yardımcı olabilir.
  • Leeds, maçlarını talep ve statüye göre kategorilere ayırıyor, bu nedenle bilet fiyatları rakibe göre değişebiliyor. Aşağıdaki fiyatlar, kulübün oynadığı en üst düzey karşılaşmalar olan Kategori A+ maçları içindir. Ancak fiyatlar her yıl gözden geçirildiği için bunların güncel sezon için kulübün resmi sitesinde teyit edilmesi gerekiyor.
  • 1. Kademe — East Central Lower, East Stand Upper ve West Stand: yetişkin £52.00, 65 yaş üstü £34.00, genç £24.00, genç yetişkin £26.00
  • 2. Kademe — East Stand Upper Wings: sabit fiyat £45.00 (yetişkin, 65 yaş üstü, genç, genç yetişkin)
  • 3. Kademe — North ve South Stands: yetişkin £45.00, 65 yaş üstü £31.00, genç £21.00, genç yetişkin £23.00
  • 4. Kademe — Family Stand: yetişkin £39.00, 65 yaş üstü £31.00, genç £11.00, genç yetişkin £23.00
  • 5. Kademe — West Stand (Deplasman Taraftarları): yetişkin £30.00, 65 yaş üstü £29.00, genç £24.00, genç yetişkin £26.00

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