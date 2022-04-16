Bir grup Leeds United taraftarı, eski menajer Marcelo Bielsa'ya kulüpte kaldığı süre boyunca gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etmek için bir Arjantin gazetesinde tam sayfa bir ilan yayınladı.

Teecrübeli menajer bu yılın başlarında Leeds United küme düşme mücadelesinin ortasındayken Elland Road'dan ayrıldı.

Ardından eski RB Leipzig patronu Jesse Marsch göreve getirildi.

Ancak Bielsa'nın ayrılışı, 2018'de gelişinden bu yana memleketi olarak adlandırdığı Batı Yorkshire şehrinde bir duygu patlamasına neden oldu. Şimdi, taraftarlar memleketinin en büyük yayın organlarından biri aracılığıyla ona bir mesaj gönderdiler.

Ne yaşandı?

Leeds United taraftarlarından oluşan bir grup, kulüpte yer aldığı üç buçuk yıllık görev süresi boyunca efsane statüsü kazanan Bielsa'ya minnettarlıklarını ifade etmek için La Capital'de bir tam sayfa için para ödedi.

TEŞEKKÜR EDERİZ MARCELO başlıklı yazıda Arjantinliye şükranlar sunuldu.

"Bize futbolun güzel olabileceğini bir takımın parçalarının toplamından daha büyük olabileceğini hatırlattınız. Futboldan çok daha fazlasını verdiniz. Bizi pandemi döneminde bir araya getirdiniz. İyi ve kötü günde dürüstlük ile ahlakın önemini gösterdiniz.

"Gururumuzu tazelediniz, bize neşe verdiniz ve ömür boyu sürecek değerli anılar yarattınız" denildi. "Ve çok güzeldi, Marcelo. Ve her zaman çok güzel olacak. Teşekkürler."

This is the English translation: pic.twitter.com/TNptGGjR12 — Andrew Haigh  (@AndrewHaigh) April 16, 2022

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Bielsa'nın gölgesi, ayrılışından bir ay sonra hala Leeds'in üzerinde asılı duruyor ve halefi Marsch, oyuncuların onun gözetimi altında "aşırı antrenmanlı" olduklarına inandığını belirtti.

Bununla birlikte, MarschLeeds United'ın kaderini tersine çevirmiş gibi görünüyor ve 16. sıraya yükselmiş durumdalar.

Küme düşme mücadelesinde biraz olsun rahatlamış konumdalar.

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