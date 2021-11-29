Leeds menajeri Marcelo Bielsa futbolun geleceği hakkında endişeli

Premier Lig'de geride kalan 13 haftada bekleneni veremeyen Leeds United, sadece iki galibiyet ve 12 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde, 17. sırada yer alıyor.

Oyunun diğer alanlarındaki eksiğini ekstra efor ve mücadeleyle kapatan Leeds'in yaşadığı gerilemede fiziksel yorgunluk rol oynuyor olabilir.

Ne söyledi?

Bielsa'ya göre, fizik anlamında lig genelinde bir düşüş yaşanıyor.

"Takvim o kadar yoğun ki, gelişim göstermeye ve hazırlık yapmaya fırsat bile kalmıyor."

"Bu yüzden profesyonel futbolun geleceğiyle ilgili endişelerim var. Her şey ticarete döküldü ve ortaya konan ürün giderek kötüleşiyor."

Futbolda takvimle ilgili artan kaygıları dile getiren ilk isim Marcelo Bielsa değil. Daha önce Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois ve Barcelona forması giyen Sergio Busquets, bu konuda UEFA ve FIFA'ya eleştiri yöneltmişti.

29 günde yedi maç

Salı günü evinde Crystal Palace'ı konuk edecek olan Leeds, bu karşılaşmayla başlayarak 29 günde yedi Premier Lig maçı oynayacak.

Bielsa'nın ekibi bu periyotta sırayla, ilk beş sırada yer alan dört takım; Chelsea, Manchester City, Arsenal ve Liverpool ile karşılaşacak.

Sakatlıklarla da başı dertte olan Leeds, golcü oyuncusu Patrick Bamford ile savunmacı Luke Ayling'in takıma dönüşünü dört gözle bekliyor. İki oyuncu, maç kondisyonu kazanmak için Pazartesi günü Leeds U23 takımının Manchester City ile oynadığı maçta forma giydi.

2020/21'in sürpriz ekibiydi

Geçen sezon üç yıl aradan sonra Premier Lig'e dönen Leeds, ligin sürpriz takımlarından biri olarak dikkat çekmiş ve beklentilerin üzerine çıkarak ligi dokuzuncu sırada tamamlamayı başarmıştı.

Elde edilen bu sonuçta en büyük pay sahiplerinden biri de, 38 maçta 17 gol ve sekiz asistle oynayan Bamford'dı. Bir önceki sezon Championship'te 16 gol atan 28 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de artan zorluk seviyesine rağmen istatistiklerini biraz daha yukarı çekmişti.