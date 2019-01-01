Lecce'nin Burak Yılmaz'a yapığı teklifin detayları ortaya çıktı

Önümüzdeki sezon Serie A'da güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Lecce'nin, Burak Yılmaz için 2.5 milyon euro bonservis ücreti önerdiği öne sürüldü.

Bu sezon yükseldiği 'da kalıcı olmak isteyen Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı sürüyor.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre İtalyan ekibinin Burak Yılmaz için Beşiktaş'a yaptığı ilk teklif 1.5 milyon euro'ydu. Siyah beyazlı yönetimden gelen olumsuz yanıt sonrası teklifini 2.5 milyon euro'ya çıkaran Lecce, milli futbolcuya da 2.5 milyon euro'dan 3+1 yıllık sözleşme önerdi. Buna karşılık ne Beşiktaş yöneticileri ne de Burak Yılmaz teklife yanaşmadı.

Lecce'nin 33 yaşındaki yıldız golcünün transferinde ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde yeni tekliflerle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

Devre arası transfer olduğu Beşiktaş ile 15 Süper Lig maçına çıkan Burak Yılmaz, 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.