Lecce taraftarları kandırıldı: Galatasaray'da 95 gol atan futbolcunun transferine inandılar

Lecce taraftarlarına yapılan şaka anında yayıldı. 130 maçta 95 gol atan Hene Kurraska isimli futbolcunun Galatasaray'dan transfer edildiği söylendi.

'ın transferde adı bu kez İtalya'da bir şakaya karıştı.

La Gazzetta Del Mezzogiorno'da yer alan habere göre; Serie B ekiplerinden Lecce'nin taraftarları sosyal medyada montajlı bir fotoğraf ile bir transfer duyurdu. Galatasaray'da oynayan ve 130 maçta 95 gol attığı söylenen Hene Kurraska'nın Lecce'ye transfer olduğu söylendi.

İtalya'da birçok futbolsever ve medya kuruluşları başta bu transfere inandı. Ancak kısa süre içinde bunun bir şaka olduğu ortaya çıktı.

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Ayrıca Lecce Kulübü de sosyal medya hesabından montajlı fotoğrafı paylaşarak şakaya destek verdi.

'Hene Kurraska çılgınlığı' Lecce taraftarının oldukça ilgisini çekerken taraftarlar ne olursa olsun Kurraska için 69 numaralı formanın piyasaya çıkarılmasını istiyor.

Serie B'de 26 puanı bulunan Lecce, 'ya çıkma mücadelesi veriyor. Sarı-kırmızılı ekip ligde 6. sırada yer alıyor.