Serie A

Lecce - Juventus maçı hangi kanalda? (26 Ekim 2019)

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Serie A'nın lideri Juventus, ligde alt sıralarda yer alan Lecce'ye konuk olacak.

Oynadığı son yedi resmi maçı kazanan Juventus, son üç lig maçından bir puan çkartabilen Lecce'ye konuk olacak.

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26 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak olan bu mücadele beIN SPORTS HD 3'den naklen yayınlanacak.

İlk onbirler:

Lecce: Gabriel; Calderoni, Lucioni, Calderoni, Rispoli; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Falco, Lapadula, La Mantia

Juventus XI: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Dybala, Higuain   

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