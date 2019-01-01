Lecce - Juventus maçı hangi kanalda? (26 Ekim 2019)
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Oynadığı son yedi resmi maçı kazanan Juventus, son üç lig maçından bir puan çkartabilen Lecce'ye konuk olacak.
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26 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak olan bu mücadele beIN SPORTS HD 3'den naklen yayınlanacak.
İlk onbirler:
Lecce: Gabriel; Calderoni, Lucioni, Calderoni, Rispoli; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Falco, Lapadula, La Mantia
Juventus XI: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Dybala, Higuain