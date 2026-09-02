Lecce doğruladı: "Tiago Gabriel için Milan’la temas kurduk, işte neden gerçekleşmedi"

Lecce Teknik Direktörü Stefano Trinchera, transfer döneminin sonunda durumu değerlendirmek için basın toplantısında konuştu: "Bu basın toplantısıyla yoğun ve karmaşık bir transfer dönemi kapanıyor. İki ay süren transfer dönemi herkesin işini zorlaştırıyor. Mutluyum çünkü ihtiyaçlarımıza ve oyun modelimize çok iyi uyan oyuncular geldi. Bunlar çok istediğimiz hedeflerdi. Kulübe, büyük destek veren başkan Sticchi Damiani'ye teşekkür ediyorum. Tüm hassas durumlarda süreci benim için kolaylaştırdı. Bu aylarda yaptığımız her şeyden memnunum, bugün itibarıyla kendimizi tamamen günlük yönetime veriyoruz. Transfer döneminin oyuncularımız üzerinde yarattığı dikkat dağınıklığı açısından da derin bir nefes alıyoruz. Mantıklı işler yaptık. Giden oyuncular konusunda önemli bir çalışma yürüttük ve en zor iş, kilit oyuncuları takımda tutmak oldu. Kolay değildi. Oyuncularımız her gün yoklamalar alıyordu, ben de bu takıma seviyeyi yükseltmek için üç ya da dört dokunuş yapılabileceğini düşünerek direndim. Öyle de oldu. Banda'nın durumunun yarattığı sıkıntı ve Ramadani'nin transferi dışında takım, on birde dokuz oranında geçen yılkiyle aynı. Seviyeyi yükselttik, bundan sonrası sahaya kalmış".





TIAGO GABRIEL HAKKINDA - "Onu çok istedik, herkes ondan bahsediyordu. Kulüp için avantajlı bir operasyonu sonuçlandıracak şartlar oluşmadı, biz önemli bir oyuncuyu satmama lüksüne sahip, sağlam bir kulübüz. Kendisiyle ve dün de Jorge Mendes'le konuştum. Taraflar arasında en üst düzeyde bir karşılıklı istek var. Kalması halinde sözleşmeyi transfer dönemi sonunda konuşacağımızı kararlaştırmıştık. Oyuncunun Instagram'da yaptığı paylaşımı beğendim. Ciddi, olgun ve zeki bir çocuk, hayatını değiştirecek büyük bir kulübe gitme fırsatı vardı ama doğru zaman bu değildi. Şimdi azami dikkatle yeniden başlıyoruz; öyle bir ligdeyiz ki yeni yükselen takımlar bile yıldız transfer dönemi geçirdi. Doğru ruhla savaşmamız gerekiyor ve Tiago da başrolde olacak".