LeBron James'in favorileri: Liverpool'daki herkes, Ronaldo, Zlatan
Üç kez NBA şampiyonluğu yaşayan ve tüm zamanların en iyi basketbolcuları arasında yer alan LeBron James favori futbolcularını açıkladı.
NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen James, koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesinin ardından karantinada sosyal medyaya yoğunlaştı.
35 yaşındaki basketbolcu, Instagram hesabı aracılığıyla hayranlarından gelen soruları yanıtlarken, favori futbolcularını paylaştı:
"En sevdiğim futbolcular kimler? Birkaç tane var. Hepsi harika futbolcular. Öncelikle Liverpool'daki tüm oyuncular. Hepsi inanılmaz."
"Kylian Mbappe, Neymar, Cristiano Ronaldo. Bu adamlar birer efsane. Onları seviyorum. Tabii Lionel Messi de var. Zlatan Ibrahimovic? Çılgının teki. Çok iyi bir futbolcu."
LeBron James, 2011 yılında Liverpool Kulübü'nün %2'lik hissesini 6.5 milyon dolar karşılığında satın alarak, Premier Lig ekibinin ortaklarından biri olmuştu.