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Rafael Leao MilanGetty

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"Leao, olumsuz etki", Portekizli yıldız sosyal medyada yine yanıt verdi: "Yalan söylüyorsunuz"

AC Milan

Leao için X'te bir atışma daha yaşandı. Ayrılığı gündemde olan Milan'ın 10 numarası, bu sabahki Gazzetta dello Sport haberini paylaşan bir spor sayfasına sinirli bir yanıt verdi. Söz konusu haberde Amorim'in, Portekizli oyuncuyu soyunma odası için olumsuz bir unsur olarak gördüğü için göndermek istediği aktarılıyordu: "Ruben Amorim, Rafael Leao'nun Milan soyunma odasında olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini düşünüyor. Portekizli teknik adamın, oyuncunun takım ortamı üzerindeki etkisine dair endişeleri olduğu belirtiliyor" denildi; paylaşımda Gazzetta dello Sport'un haberi yeniden aktarıldı.


Ardından Leao'dan her zamanki yanıt geldi: "Belki de sorun sizsiniz, çünkü yalan söylüyorsunuz".

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