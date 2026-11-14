Leao'nun yokluğunda Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun formasının varisini açıkladı

Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci hafta mücadeleleri kapsamında bu akşam cumartesi günü oynanacak Danimarka karşılaşmasında 7 numaralı formayı giyecek oyuncunun kim olacağına karar verdi; ayrıca maç kadrosunun dışında bırakılan isimleri de belirledi.

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Belçika ekibi Club Brugge'ün kanat oyuncusu Carlos Forbs, Cristiano Ronaldo'nun bu ayın başında uluslararası arenaya veda ettiğini açıklamasının ardından boş kalan o meşhur formayı giyecek. 7 numara uzun yıllar boyunca Portekizli efsaneyle özdeşleşmişti.

Ronaldo, bu kasım ayının başında, Portekiz Milli Takımı formasıyla geçirdiği 23 yılın ardından uluslararası kariyerine nokta koydu. Bu adım, adının takımın tarihindeki en belirgin simgelerden biri haline gelen 7 numaralı formayla özdeşleştiği istisnai bir dönemi sona erdirdi.

Portekiz'in eski kaptanı, 234 maçla milli takımlar düzeyinde futbol tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olarak ve 146 golle dünyadaki uluslararası gol kralları listesinin zirvesinde yer alarak uluslararası sahneden ayrılıyor.

Carlos Forbs geçici olarak Ronaldo'nun halefi

Forbs, Danimarka karşısında 7 numaralı formayla sahaya çıkacak; ancak bu numaranın kalıcı sahibi mutlaka o olmayacak. Portekiz gazetesi "A Bola"ya göre, Ronaldo'nun ardından formayı giymek için en güçlü aday Rafael Leão olarak gösteriliyor.

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Forbs aynı numarayı daha önce de çeşitli vesilelerle giymişti. Real Madrid ve Manchester United'ın eski yıldızı, "Euro 2008" Avrupa Uluslar Kupası finallerinde bu numarayı kalıcı olarak giymeye başladığından beri, Ronaldo yerine bu formayı giyen başka oyuncular da olmuştu.

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Turnuva yönetmelikleri, milli takımların oyuncu numaralarını 1'den 23'e kadar seçmesini zorunlu kılıyor. Bu da, kalıcı olarak giymesi beklenen adayın yokluğuna rağmen, 7 numaralı formanın mevcut kadrodaki bir oyuncuya verilmesini zorunlu hale getirdi.

Rafael Leão, sakatlığı nedeniyle Portekiz Milli Takımı'nın şu anki iki maçında forma giyemiyor. Böylece Forbs, Danimarka karşısında bu numarayı giyme fırsatını elde etti.

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Jesus, maç kadrosundan 3 oyuncuyu çıkardı

Portekiz Milli Takımı kampında 27 oyuncunun bulunmasından dolayı, Jorge Jesus'un maç kadrosundan 4 oyuncuyu çıkarması gerekiyordu. Bunlardan birinin çıkarılması zorunluydu; o da bir maçlık cezası nedeniyle João Cancelo'ydu.

Diğer üç isim ise her hattan birer oyuncu olarak belirlendi ve şu şekilde sıralandı:

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Gonçalo Inácio: Sporting Lizbon'un defans oyuncusu olup, Tomás Araújo'nun sakatlığını telafi etmek için son anda kampa katılmıştı.

Matheus Fernandes: Bu çağrı sırasında milli takım kadrosundaki yeni yüzlerden biri olan Tottenham orta saha oyuncusu.

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Gustavo Varela: Milli takımla ilk maçına çıkmaya hazırlanan İtalyan ekibi Monza'nın forveti; ancak net forvetler sıralamasında Gonçalo Ramos ve Fábio Silva'nın gerisinde kaldı.

Böylece Jesus, Braga'daki Danimarka maçı öncesinde tercihlerini kesinleştirdi. Tüm gözler ise Ronaldo'nun uluslararası arenaya veda etmesinin ardından, geçici de olsa 7 numaralı formayı ilk kez giyecek olan Carlos Forbs'a çevrildi.