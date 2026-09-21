Türkiye’de kabus gibi bir başlangıç. Rafael Leao elbette Galatasaray’da macerasına daha iyi bir başlangıç yapmayı umuyordu, ancak eski Milanlı oyuncu, tıpkı kırmızı-siyahlı formayı giydiği dönemde olduğu gibi, şimdiden İstanbul ekibinin taraftarlarının hedefi haline geldi. Portekizli oyuncu, son yaz transfer döneminde Serie A’dan yaklaşık 38 milyon euro karşılığında ayrılmıştı ve yedi yıl geçirdiği Diavolo döneminde de sık sık sergilediği “alışıldık” vurdumduymazlığı nedeniyle eleştirilerin odağında.









HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN RAKAMLAR - Şu ana kadar teknik direktör Okan Buruk ona 4 kez forma verdi; bunların 3’ü Süper Lig, 1’i ise Şampiyonlar Ligi maçıydı ve toplam 230 dakika sahada kaldı: Leao 2 kez ilk 11’de başladı, diğer 2 maçta ise oyuna sonradan girdi, ancak hiç iz bırakmadı. Şu ana kadarki karnesi bir sarı kart, 0 gol ve 0 asist ile Türkiye’de de kendisine yöneltilen artık kronikleşmiş o kusurdan ibaret: duruma uygun olmayan bir beden dili, sahanın hareketliliğine hiç uymayan bir vurdumduymazlık.









"SALAKO" - Trabzonspor’a karşı 4-0 kaybedilen maçta, Mohamed Salah’ın hat-trick yaptığı karşılaşmanın ardından, bazı yorumcular onu Zaha’yla kıyasladı: Arka planda 1974 yapımı Kemal Sunal filmi Salakodan bir şarkının çaldığı bir videosu şimdiden internette dolaşıyor; söz konusu parça saf ve aptal karaktere gönderme yapıyor. İstatistikler ise 65 kez topla buluştuğunu, 21 top kaybı yaptığını ve kaleyi hiç bulmayan 4 şut çektiğini, 38 pasın yalnızca 27’sinde isabet sağladığını, 11 ikili mücadelenin 6’sını ve 9 driplingin 5’ini kazandığını gösteriyor".









MILAN’DAKİ GİBİ - Bir maçta kaybedilen 21 top, ilk izlenim olarak hayranlık uyandıracak türden değil: Bir de mücadele hırsı yerine sahada yürürseniz, taraftarlar bunu iyi karşılamaz. Leao, uzun süren yaz görüşmelerinin ardından Galatasaray’a geldi: Türk kulübü Milan’a 38 milyon euro, ayrıca gelecekteki satıştan yüzde 20 pay ödedi ve 1999 doğumlu oyuncuya sezon başına net 10 milyon euro değerinde bir sözleşme garanti etti. Galatasaray onu uluslararası düzeyde ses getirecek bir hamle olarak kadrosuna kattı, ancak ilk maçlar beklentileri karşılamadı. Milli takıma çağrılan Portekizli oyuncunun, yeni formasıyla belirleyici olabileceğini göstermek için fizik kondisyonunu, özgüvenini ve istikrarını yeniden bulması gerekecek; çünkü Türk taraftarlar şimdiden bıkmış görünüyor.







