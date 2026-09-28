Rafael Leao'nun avukatı, Antonio Leo, Portekizli futbolcunun Galatasaray'a transferine dair perde arkasını SportitaliaWorkshop'unda anlattı.





AÇIKLAMALAR - Antonio Leo, Leao'nun çevresinin transfer döneminin sonunda gerçekleşen satış öncesindeki planlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bu tür görüşmelerde en önemli şey bir plana sahip olmaktır. Bizim planımız, Galatasaray ya da başka bir takım fark etmeksizin, yine de transfer döneminin sonunda karar vermekti: sürece dahil olan tüm taraflar bu isteğimizden haberdardı. Bu yüzden biz, en başından itibaren, çeşitli nedenlerle ve fırsat açısından da kararımızın transfer döneminin sonunda geleceğini söylemiştik. Bunun nedenini iyi anlarsınız çünkü transferin son günlerinde her şey olur”.