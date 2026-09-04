Leao, Galatasaray formasıyla ilk maçında iyi bir başlangıç yaptı: Torreira’nın golündeki atakta yer aldı ve bir kırmızı kart çıkarttı

Rafael Leao için ilk maç oldukça iyi geçti. AC Milan'dan yaklaşık 40 milyon avroluk bir bedelle Türkiye'ye yeni gelen Portekizli oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta hemen belirleyici oldu; takımı, İstanbul Başakşehir ile oynanan derbiyi 3-2 kazandı.





MAÇ NASIL GEÇTİ - Leao, 68. dakikada Rus oyuncu Batrakov'un yerine oyuna girdi ve 30 dakikadan az süre aldı, ancak takımının galibiyetinde hemen kilit rol oynadı: Torreira'nın asistinde Osimhen'in attığı ve oyuncunun daha sonra sakatlık nedeniyle çıktığı gol ile eski Roma oyuncusu Shomurodov'un penaltıdan kaydettiği gol sonrası skor 1-1'deyken, eski Milanlı oyuncu, yine Torreira'nın attığı ikinci golün hazırlığında yer aldı; sol ayağıyla Jakobs'a güzel bir pas vererek asisti hazırladı ve ardından Bozok'un kırmızı kart görmesine neden oldu, Sanchez'in kendi kalesine attığı golle gelen 2-2'nin ardından ve Gabriel Sara'nın 90. dakikada attığı 2-3'lük golden önce. Bu bölümde ayrıca yine Sanchez'in iptal edilen bir golü, Sara'nın direğe takılan şutu ve son saniyede Karbownik'in beraberliği getirebilecek topunun üst direkten dönmesi vardı.





ŞAMPİYONLAR LİGİ VE ATATÜRK - Okan'ın takımı, üç galibiyet ve bir beraberliğin ürünü olan 10 puanla zirvede yer alıyor: şimdi Leao için sırada, eski Milan teknik direktörü Amorim'in de eski takımı olan Sporting Lizbon deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç ve gelecek hafta Kocaelispor karşısında Atatürk'teki ilk maç var. Milan artık geride kalmış bir anı.